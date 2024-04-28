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ثقافة وفنون

الوثائقية تحتفي بذكرى ميلاد نور الشريف بعرض ندوة نادرة الليلة

نور الشريف، فيتو
نور الشريف، فيتو

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن عرض ندوة نادرة للفنان الكبير الراحل نور الشريف، وذلك على شاشة قناة الوثائقية، في العاشرة من مساء اليوم الأحد، وذلك احتفالا بذكرى ميلاده. 

ذكرى ميلاد نور الشريف 

الندوة كانت قد أقيمت على هامش فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك في إطار سلسلة الندوات التي تبثها القناة تحت عنوان "من أرشيف المعرض".

نور الشريف 

ولد نور الشريف فى حى الخليفة بالقاهرة عام 1946، واسمه الحقيقي محمد جابر محمد عبد الله، وبدأ التمثيل فى المدرسة حيث انضم إلى فريق التمثيل فيها، وكان لاعبا فى فريق أشبال كرة القدم التابع لنادى الزمالك، ولولا حبه للتمثيل اتجه إلى كرة القدم.

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وبعد ذلك التحق بكلية التجارة، إلا أن اهتمامه بالفن كان سببا وراء تركها وانضمامه للمعهد العالى للفنون المسرحية حيث كان ترتيبه الأول.

مسيرة نور الشريف 

و فى عام 1976 حاز على دبلوم الفنون المسرحيَّة من المعهد العالي بتقدير ممتاز، وتعرف خلال دراسته في المعهد على الفنان سعد أردش الذي كان له فضل على نور فى دخوله للفن، حيث رشّحه للعمل معه فى دورٍ صغير فى مسرحية "الشوارع الخلفيَّة"، كما اختاره المخرج كمال عيد من أجل التمثيل فى مسرحية "روميو وجولييت" والتى تعرَّف خلال تأدية بروفاتها على عادل إمام والذي بدوره قام بتقديمه للمخرج حسن إمام ليشارك معه في فيلم "قصر الشوق".

و من أبرز أعماله السينمائية: "المصير"، "كتيبة الإعدام"، "الكرنك"، "عمارة يعقوبيان"، "سواق الأتوبيس"، "ليلة ساخنة"، "دائرة الانتقام"، "ناجي العلي"، "الحفيد"، "أولى ثانوي"، "حبيبي دائمًا"، "حدوتة مصرية"، "السكرية"، "قصر الشوق"، "العار"، "زمن حاتم زهران"، "أهل القمة"، "دم الغزال"، "دماء على الاسفلت"، "غريب في بيتي"، "مدرسة المشاغبين"، "ليلة البيبي دول"، "مسجون ترانزيت".

كما قدم عدد من الأعمال التلفزيونية منها: "رجل الأقدار"، "عمرو بن العاص"، "الحرافيش"، "هارون الرشيد"، "عمر بن عبد العزيز"، "لن أعيش في جلباب أبى"، "الرجل الآخر"، "عائلة الحاج متولى"، "العطار والسبع بنات"، "حضرة المتهم أبى"، "الدالى"، "متخافوش"، "الرحايا"، بالإضافة إلى عدد من الأدوار المسرحية.

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مسيرة نور الشريف ذكرى ميلاد نور الشريف نور الشريف الوثائقية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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