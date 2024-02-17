الوثائقية تحصل على حقوق بث حفل توزيع جوائز بافتا 2024

كشفت قناة الثقافية عن حصولها على حقوق الناقل الحصري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) لحفل توزيع جوائز EE BAFTA السينمائية المرموقة 2024.

ومن المقرر أن يُبث الحفل من قاعة المهرجانات الملكية في لندن (London’s Royal Festival Hall) يوم الأحد 18 فبراير، في ليلة مليئة بالأجواء والعروض المذهلة التي تعكس أفضل ما في جعبة السينما البريطانية والعالمية.

حفل بافتا 2024

يقدم الحفل هذا العام الممثل ديفيد تينانت (David Tennant)، الشهير بتنوع أدواره وأدائه الآسر، فيما ستكرّم جوائز EE BAFTA الإنجازات السينمائية الاستثنائية، وتحتفي بالأداء العالي والحرفية التي قدمتها السينما خلال العام الماضي، مع تسليط الضوء على الجوانب الإبداعية ورواية القصص من خلال المحتوى.

Advertisements

ومن ضمن أبرز العروض المرتقبة خلال ليلة توزيع الجوائز، تقديم المغنية البريطانية صوفي إليس بيكستور Sophie Ellis-Bextor أغنيتها الشهيرة "Murder on the Dancefloor"، وذلك بعد مرور أكثر من عقدين على إصدارها، حيث عادت الأغنية مؤخرًا لتحقق شعبية هائلة بفضل فيلم "سولتبورن" (Saltburn)، ملهمةً أعدادًا لا تحصى من مقاطع الفيديو عبر (تيك توك)، وحاصدة مكانة متقدمة على القوائم العالمية للأغنيات الأكثر انتشارًا. لذا يمثل اعتلاء صوفي إليس بيكستور مسرح حفل توزيع جوائز EE BAFTA هذا العام محطة بارزة في تاريخ هذه الأغنية، وما حققته من نجاح أفضى إلى عودتها مجددًا إلى صدارة الأغنيات الضاربة بعد نحو عشرين عامًا على إصدارها.

ومن المرتقب أن ينطلق الحفل تمام الساعة 5.45 مساءً بتوقيت جرينتش (8.45 مساءً بتوقيت السعودية) ابتداءً من فعالية مرور النجوم على السجادة الحمراء، وما تحمله من أجواء ساحرة وإطلالات مبهرة، حيث يقدم هذه الفعالية كل من كلارا أمفو (Clara Amfo) وأليكس زين (Alex Zane). ينطلق بعد ذلك حفل توزيع الجوائز الرئيسي في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت جرينتش (10 مساءً بتوقيت السعودية).

من جانبها تبث قناة الثقافية الحفل كاملًا بما في ذلك فعالية السجادة الحمراء وتوزيع الجوائز، وذلك بموازاة بثهما رقميًا كذلك عبر منصة "شاهد" المنضوية تحت مظلة "مجموعة MBC".