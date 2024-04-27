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وزير التعليم يشارك في مناقشة رسالة دكتوراه بجامعة طنطا

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم يشارك في مناقشة رسالة دكتوراه الفلسفة

استقبلت جامعة طنطا اليوم السبت الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك على هامش مشاركته في مناقشة رسالة دكتوراة الفلسفة في التربية تخصص أصول التربية بعنوان "تصور مقترح لتطوير المدرسة الثانوية العامة في مصر في ضوء النموذج الأوروبي للتميز EFQM".

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد هلال عميد كلية التربية، والدكتور أحمد محمد رجائي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

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أهدى الدكتور محمد حسين نيابة عن الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، درع الجامعة للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

يذكر أن لجنة المناقشة والحكم على الرسالة ضمت كل من الدكتور رضا حجازي الأستاذ بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور علي صالح جوهر أستاذ أصول التربية والتخطيط التربوي المتفرغ بكلية التربية جامعة دمياط، والدكتور عبد الرؤوف بدوي أستاذ أصول التربية والتخطيط التربوي المتفرغ بكلية التربية جامعة طنطا، والدكتور محمد إبراهيم خليل أستاذ أصول التربية والتخطيط التربوي المتفرغ بكلية التربية جامعة طنطا.

شهدت المناقشة حضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالغربية، وناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، والدكتورة هويدا الأتربي القائم بعمل رئيس قسم أصول التربية، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

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