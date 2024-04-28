الأحد 28 أبريل 2024
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حوادث

القبض على عاطل بث مقطع فيديو ادعى انتشار التسول فى منطقة الحسين

ضبط متهم
ضبط متهم

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عاطل لبث مقطع فيديو ادعى انتشار التسول في منطقة الحسين ومضايقة السائحين.

بث مقطع فيديو أدعى انتشار التسول فى منطقة الحسين ومضايقة السائحين 

تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا بث مقطع فيديو ادعى خلاله صاحب الحساب بانتشار ظاهرة التسول بالمناطق السياحية خاصةً بمنطقة الحسين بالقاهرة وتعرض السائحين لمضايقات من عدد من المتسولين والإدعاء بقيام الخدمات الأمنية المعنية بالمنطقة بتركهم يتسولون نظير مبلغ مالى.  

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وأمكن تحديد وضبط صاحب الحساب عاطل، مقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب بهدف زيادة أعداد متابعيه ونسب المشاهدة لتحقيق أرباح مادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وجارى العرض على النيابة العامة.

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منطقة الحسين مضايقة السائحين أجهزة الأمن ظاهرة التسول بالمناطق السياحية الحسين

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