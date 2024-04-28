هدفان و2 أسيست، ميسي يقود إنتر ميامي لاكتساح نيو إنجلاند برباعية

نيو إنجلاند ضد إنتر ميامي، قاد ليونيل ميسي ولويس سواريز إنتر ميامي الأمريكي لإكتساح مضيفه نيو إنجلاند ريفولوشن بنتيجة 4-1 في إطار مباريات الدوري الأمريكي في المباراة التي أقيمت على ملعب "جيليت" مع حضور جماهيري كبير تخطى حاجز 65 ألف متفرج.

أهداف مباراة نيو إنجلاند وإنتر ميامي

وتقدم أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة الأولى عن طريق اللاعب، توماس كانكلاي، إلا أن ميسي استطاع إدراك التعادل في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عاد ميسي وسجل الهدف الثاني والتقدم لإنتر ميامي في الدقيقة 68 بعد تمريرة من، سيرجيو بوسكيتس.

Advertisements

ومع حلول الدقيقة 83، صنع ليونيل ميسي هدف إنتر ميامي الثالث والذي سجله اللاعب، بنجامين كريميتشي، وأختتم أهداف المباراة لويس سواريز في الدقيقة 89 بصناعة ميسي.

بهذا الفوز، يرتفع رصيد إنتر ميامي إلى النقطة 21 من 11 مباراة ويحتل صدارة المجموعة الشرقية من الدوري الأمريكي.

بينما تجمد رصيد نيو إنجلاند ريفولوشن عند النقطة الرابعة في ذيل ترتيب المجموعة الشرقية من البطولة بعد خوضه 9 مباريات.

وأعلن المدير الفني لفريق إنتر ميامي، تاتا مارتينو، التشكيل الأساسي لمواجهة فريق نيو إنجلاند في إطار منافسات بطولة الدوري الأمريكي.

تشكيل إنتر ميامي أمام نيو إنجلاند في الدوري الأمريكي



حراسة المرمى: كالندر.

خط الدفاع: توماس أفيليس، فريري، فرانكو نيجري، وايجاندت.

خط الوسط: دافيد رويز، بوسكيتس، يوليان جرسل.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، كامبانا، تايلور.

البدلاء: لويس سواريز، أفونسو، نواه ألين، سيلور، سندرلاند، برايت، كريماسكي، دوس سانتوس.

وكشفت تقارير صحفية عن مفاجأة كبرى تفيد بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي منع انتقال أحد نجوم برشلونة البارزين إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي، رغم المساعي السابقة التي أجرها الأسطورة الإنجليزية ديفيد بيكهام من أجل إتمام هذه الصفقة لصالح فريقه.

ميسي يرفض صفقة ليفاندوفسكي

وبحسب مجلة "فوربس" فإن تأثير ليونيل ميسي بدا كبيرًا للغاية داخل كواليس إنتر ميامي، وهو التأثير الذي تسبب في إيقاف صفقة كبيرة لصالح النادي الأمريكي في الآونة الأخيرة.

وانضم الأسطورة الأرجنتينية إلى صفوف إنتر ميامي العام الماضي، مفضلًا الرحيل صوب الدوري الأمريكي على حساب العودة إلى برشلونة الإسباني أو الانتقال إلى الهلال السعودي.

عارض ليونيل ميسي في وقت سابق، انضمام البولندي روبرت ليفاندوفسكي المحتمل إلى إنتر ميامي، مؤكدًا رفضه عقد شراكة هجومية مع مهاجم برشلونة الحالي، في ظل حالة التوتر التي حدثت بين اللاعبين منذ سنوات.

الخلاف بين ميسي وليفاندوفسكي، بدأ عام 2021 حينما فاز النجم الأرجنتيني بالكرة الذهبية، وهو أمر أغضب ليفاندوفسكي كثيرًا، مؤكدًا أحقيته بالجائزة بعد فوزه بسداسية تاريخية مع العملاق البافاري.

وبدا واضحًا حدة الأزمة بين ميسي وليفاندوفسكي، حيث تجاهل النجم الأرجنتيني مصافحة ليفاندوفسكي حينما واجهت الأرجنتين منافستها بولندا في دور المجموعات من مونديال قطر 2022، كما حرص "البرغوث" في أكثر من مناسبة على إحراج مهاجم البلوغرانا من خلال تعمد مراوغته كثيرًا.

إلى جانب ذلك، يخشى ميسي أن يؤثر وصول ليفاندوفسكي في فرص صديقه المقرب لويس سواريز باللعب أساسيًا، وهو الأمر الذي دفعه لرفض الصفقة بصورة قاطعة.