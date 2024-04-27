ميسي يرفض انضمام نجم برشلونة إلى إنتر ميامي الأمريكي

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة كبرى تفيد بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي منع انتقال أحد نجوم برشلونة البارزين إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي، رغم المساعي السابقة التي أجرها الأسطورة الإنجليزية ديفيد بيكهام من أجل إتمام هذه الصفقة لصالح فريقه.

ميسي يرفض صفقة ليفاندوفسكي

وبحسب مجلة "فوربس" فإن تأثير ليونيل ميسي بدا كبيرًا للغاية داخل كواليس إنتر ميامي، وهو التأثير الذي تسبب في إيقاف صفقة كبيرة لصالح النادي الأمريكي في الآونة الأخيرة.

وانضم الأسطورة الأرجنتينية إلى صفوف إنتر ميامي العام الماضي، مفضلًا الرحيل صوب الدوري الأمريكي على حساب العودة إلى برشلونة الإسباني أو الانتقال إلى الهلال السعودي.

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عارض ليونيل ميسي في وقت سابق، انضمام البولندي روبرت ليفاندوفسكي المحتمل إلى إنتر ميامي، مؤكدًا رفضه عقد شراكة هجومية مع مهاجم برشلونة الحالي، في ظل حالة التوتر التي حدثت بين اللاعبين منذ سنوات.

الخلاف بين ميسي وليفاندوفسكي، بدأ عام 2021 حينما فاز النجم الأرجنتيني بالكرة الذهبية، وهو أمر أغضب ليفاندوفسكي كثيرًا، مؤكدًا أحقيته بالجائزة بعد فوزه بسداسية تاريخية مع العملاق البافاري.

وبدا واضحًا حدة الأزمة بين ميسي وليفاندوفسكي، حيث تجاهل النجم الأرجنتيني مصافحة ليفاندوفسكي حينما واجهت الأرجنتين منافستها بولندا في دور المجموعات من مونديال قطر 2022، كما حرص "البرغوث" في أكثر من مناسبة على إحراج مهاجم البلوغرانا من خلال تعمد مراوغته كثيرًا.

إلى جانب ذلك، يخشى ميسي أن يؤثر وصول ليفاندوفسكي في فرص صديقه المقرب لويس سواريز باللعب أساسيًا، وهو الأمر الذي دفعه لرفض الصفقة بصورة قاطعة.

ليونيل ميسي يحلم بعودة MSN

وفي سياق متصل، يحلم ليونيل ميسي بإعادة ثلاثي برشلونة التاريخي MSN، ولكن هذه المرة عبر بوابة فريقه الحالي إنتر ميامي الأمريكي. ويتطلع ميسي إلى إقناع ديفيد بيكهام بالتحرك صوب نيمار جونيور مهاجم الهلال السعودي، سواء بالظفر بخدماته الصيف القادم، أو بعد انتهاء عقده في دوري روشن السعودي عام 2025.

وسبق لنيمار جونيور القول في تصريحات سابقة عام 2022: "أحب فكرة اللعب في الولايات المتحدة يومًا ما، أريد اللعب هناك لموسم واحد على الأقل"، وهو ما تفاعل معه بيكهام من خلال القول إنه يتمنى الحصول على خدمات نيمار يومًا ما.

جدير بالذكر أن إنتر ميامي أقدم على تشكيل فريق يضم العديد من أساطير برشلونة السابقين الذين لعبوا خلال مسيرتهم في البلوغرانا مع ليونيل ميسي، إذ تعاقد مع سيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا ولويس سواريز، وهو أمر أسعد النجم الأرجنتيني كثيرًا وساعده على تقديم مستويات مذهلة هذا الموسم.