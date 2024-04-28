أخبار الزمالك، ماذا قال حسين لبيب للاعبين؟ ورسالة نجوم النادي للتأهل لنهائي الكونفدرالية

مباراة الزمالك ودريمز، نشرت بوابة فيتو العديد من أخبار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الساعات الماضية التي نستعرضها خلال السطور التالية.

تحدث صلاح سليمان، نجم نادي الزمالك السابق، عن مواجهة دريمز الغاني وشدد على صعوبة المباراة بسبب الأجواء في غانا.

وقال سليمان لـ فيتو: عودة زيزو وعمر جابر وأحمد فتوح ستكون مفتاح الزمالك للتأهل لنهائي الكونفدرالية.

المهاجمون

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، مهاجمي الفريق تعليمات خاصة قبل مواجهة دريمز الغاني.

وتحدث جوزيه جوميز مع اللاعبين المهاجمين عن ضرورة اقتناص معظم الفرص التي ستتاح لهم أمام مرمي الخصم والضغط على المدافعين لإرباكهم والتسديد من الخارج.

فندق الإقامة

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز، جلسة مع اللاعبين بفندق الإقامة.

وشرح جوزيه المطلوب من كل لاعب خلال المباراة وأبلغهم بالتشكيل الرسمي وطالب بضرورة الالتزام بتعليماته الفنية داخل الملعب.

عصام مرعي

وأكد عصام مرعي نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق قادر علي تحقيق الفوز على دريمز الغاني في حالة عدم خوف اللاعبين وأن يكون لديهم إدارة قوية لعبور هذه المباراة.

وقال مرعي في تصريحات خاصة لـ"فيتو": رسالتي للاعبين يجب أن تكونوا على قدر المسؤولية وإسعاد جماهير الزمالك خاصة وأن المنافس ليس بالفريق الذي يشكل خطورة على اللاعبين.

حسين لبيب

وعقد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة خلال الساعات الماضية مع اللاعبين والجهاز الفني من أجل دعمهم قبل لقاء دريمز.

وأكد لبيب، للاعبي الزمالك والجهاز الفني ثقته فيهم نحو تحقيق الفوز والتأهل إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة دريمز الغاني اليوم الأحد على استاد بابا يارا، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى وأحمد فتوح وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر في خط الدفاع ودونجا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي وزيزو ومصطفي شلبي في خط الوسط وسيف الجزيري في خط الهجوم.

وكان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك ودريمز الغاني على ملعب “بابا يارا” في تمام السابعة مساء اليوم الأحد.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية

وتنقل قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المباراة بين الزمالك ودريمز.

تاريخ مواجهات الزمالك أمام أندية غانا قبل مباراة دريمز

واجه الزمالك أندية غانا 10 مرات سابقة في مختلف البطولات قبل مباراة إياب نصف نهائي الكونفدرالية أمام فريق دريمز.

تلقى الزمالك 4 هزائم وحقق الفوز في مباراتين بينما حسم التعادل 4 مباريات، واستطاع لاعبو الأبيض تسجيل 9 أهداف بينما استقبلت شباكه 14 هدفا.

وكانت أكبر هزيمة تلقاها الزمالك أمام أندية غانا ضد فريق أشانتي كوتوكو بنتيجة 5\1.

قائمة الزمالك أمام دريمز الغاني

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

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حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

وفي السطور التالية نعرض مشوار الزمالك في الكونفدرالية قبل مواجهة دريمز الغاني في إياب نصف النهائي.

مشوار الزمالك في الكونفدرالية قبل مواجهة دريمز الغاني

وبدأ نادي الزمالك مشواره في الكونفدرالية من دور الـ32، حيث خسر في الذهاب أمام أرتا سولار بثنائية نظيفة قبل أن يقوم الأبيض بريمونتادا مثيرة ويحقق الفوز في الإياب بنتيجة 4 / 1، ليصعد لدور المجموعات.

وفي دور المجموعات فاز الزمالك على أبو سليم بهدف دون رد في الجولة الأولى، قبل أن يضرب سوار الغيني برباعية نظيفة في الجولة الثانية، ثم فاز على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل أنجولا سلبيًا في الجولة الرابعة ثم فاز على أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، وفي الجولة الأخيرة احتسب كاف نقاط المباراة لصالح الزمالك بعد تخلف فريق سوار الغيني عن الحضور إلى مصر وخوض المباراة.

وفي ذهاب دور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية استطاع الزمالك الفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف.

وفي مباراة إياب دور ربع النهائي تعادل الزمالك مع فيوتشر بنتيجة 1-1، ليصعد الأبيض لنصف النهائي مستفيدا بالفوز ذهابا 2-1.

وفي ذهاب نصف نهائي البطولة، تعادل الزمالك سلبيا مع نظيره دريمز الغاني.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك ودريمز الغاني

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة دريمز في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من التشادي الحاجي الأو محمد حكمًا للساحة، ويعاونه كلًا من، الكاميروني ألفيس جوي نجويجوي والإيفواري أدو هيرمان مساعدين، والموريشيوسي باتريس مليزار حكمًا رابعًا.

ويتواجد الموريتاني دحان بيده كحكم للفيديو، ويعاونه الموريشيوسي أحمد امتياز هيرالال.

واختار "كاف" النيجيري سانوسي محمد مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام النيجيري تشيكويدي كاليستوس.

فرص الزمالك في التأهل لنهائي الكونفدرالية

ويحتاج فريق الزمالك إلى التعادل الإيجابي أو الفوز بأي نتيجة، في المقابل، ليس أمام دريمز سوى الفوز بأي نتيجة للتأهل.

تاهل الزمالك ودريمز إلى نصف نهائي الكونفدرالية

وكان فريق الزمالك تأهل لدور نصف النهائي عقب الفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، تأهل فريق دريمز عقب الفوز على الملعب المالي بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين أيضًا.

الزمالك

القيمة التسويقية للزمالك ودريمز الغاني

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 19.55 مليون يورو وأغلى لاعب في الأبيض هو أحمد سيد زيزو بقيمة 5 ملايين يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لفريق دريمز الغاني 1.45 مليون يورو وأغلى لاعب هو جودفريد كينجسلي بقيمة 100 ألف يورو.

ووفقا للأرقام السابق ذكرها فإن القيمة التسويقية لفريق الزمالك تساوي أكثر من 13 ضعف القيمة التسويقية لفريق دريمز الغاني.