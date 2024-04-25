تعاقد يثير الجدل، الزمالك استعار زياد كمال بـ 30 مليون جنيه وخاض 12 دقيقة فقط مع الفريق

أثارت صفقة انتقال زياد كمال إلى صفوف نادي الزمالك قادما من نادي إنبي على سبيل الإعارة الكثير من الجدل، خاصة أن بنود العقد كانت جديدة على الكرة المصرية بل والعالمية أيضا.

وانتقل زياد كمال إلى صفوف الزمالك في الميركاتو الشتوي الماضي مقابل 30 مليون جنيه لمدة عامين ونصف علي سبيل الإعارة ليكون أغلى لاعب تعاقد معه الزمالك الشتاء الماضي والعقد الأغلى في الانتقالات الشتوية في مصر بالكامل.

أرقام زياد كمال مع الزمالك

ورغم محاربة الزمالك على ضم اللاعب واستغلال إنبي ذلك في فرض شروط غريبة في التعاقد، إلا أن اللاعب ظل حبيس الدكة تارة وخارج قائمة المباريات تارة أخرى.

وعند انتقال زياد كمال لصفوف الزمالك في يناير الماضي تعرض للإصابة، ولكنه فور عودته لم يقنع جوزيه جوميز بمستواه الفني حتى الآن.

وشارك زياد كمال مع الزمالك في مباراتين فقط بواقع مباراة في الكونفدرالية وأخرى في الدوري المصري بمجموع دقائق لعب 12 دقيقة فقط.

وشارك في 7 دقائق في مباراة الزمالك وفيوتشر بالكونفدرالية ولم يسجل أو يصنع أي هدف، وشارك في 5 دقائق في الدوري المصري في مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

بنود عقد انتقال زياد كمال إلى الزمالك

وتعاقد الزمالك مع زياد كمال معارا من إنبي بقيمة 30 مليون جنية، و 5 ملايين جنيه قيمة نصف الموسم الجاري، و10 ملايين جنيه الموسم القادم، و15 مليون جنيه الموسم بعد القادم.

والغريب في الأمر أنه يحق لنادي إنبي بيع زياد كمال دون الرجوع للزمالك بداية من الموسم القادم، حيث يحق لانبي بيع اللاعب في السنة الأولى مع دفع 10% لنادي الزمالك من قيمة الصفقة، أو بيعه في السنة الثانية ودفع للزمالك 20% من قيمة الصفقة.

وفي حال حصل الزمالك على بطولة الدورى يحصل إنبي على 3 ملايين جنيه، وإذا حصل الزمالك على بطولة الكأس يحصل إنبى على مليون جنيه.

عقد انتقال زياد كمال لنادي الزمالك تضمن بنودًا غريبة جدا وغير موجودة في كثير من العقود حول العالم مما أثار جدلا واسعا، خاصة أن الأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك اذا أرادت أن تستعير لاعبا سيكون لمدة موسم أو موسم ونصف على أقصى تقدير وليس موسمين ونصف مثلما حدث في صفقة انتقال زياد كمال إلى القلعة البيضاء.

صفقات الزمالك في الميركاتو الشتوي الماضي

وتعاقد نادي الزمالك مع 10 صفقات خلال الميركاتو الشتوي الماضي بعد حل أزمة وقف القيد، أملا في تعديل مستوى الفريق وتعويض الخروج بموسم صفري العام الماضي.

وتعاقد نادي الزمالك مع كل من “عبد الله السعيد، ناصر ماهر، محمد شحاتة، ترافيس موتيابا، ياسر حمد، أحمد حمدي، مهاب ياسر، محمد عاطف، زياد كمال وسيف فاروق جعفر”.

ومن ناحيته أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن القائمة التي ستخوض مباراة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له في السابعة مساء يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي.

قائمة الزمالك أمام دريمز الغاني

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

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حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

وكان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفي السطور التالية نعرض مشوار الزمالك في الكونفدرالية قبل مواجهة دريمز الغاني في إياب نصف النهائي.