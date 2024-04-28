الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

روسيا تستهدف فندقا يأوي مرتزقة جنوبي أوكرانيا

فندق يضم مرتزقة،فيتو
فندق يضم مرتزقة،فيتو

أعلنت روسيا اليوم الأحد، استهداف فندق يأوي مرتزقة في مدينة ميكولاييف جنوبي أوكرانيا، إضافة إلى استهداف مصنع لبناء السفن في اوكرانيا.

استهداف فندق يضم مرتزقة بأوكرانيا

وأسفر الهجوم الروسي عن إلحاق أضرار جسيمة بالفندق، بحسب ما أوردته وسائل إعلام روسية.

وقال فيتالي كيم، حاكم منطقة ميكولاييف في تدوينة على "تلجرام"، إن هجومًا روسيًّا بطائرة مسيرة ألحق أضرارًا جسيمة بفندق في مدينة ميكولاييف، موضحًا أن الطائرة من طراز شاهد-131/136".

أضرار جسيمة دون سقوط قتلى

وأضاف "نتيجة لذلك تعرض مبنى في الفندق لأضرار جسيمة واندلع حريق تم إخماده سريعًا دون سقوط قتلى أو مصابين".

Advertisements

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الفندق يستضيف مرتزقة يتحدثون الإنجليزية، يقاتلون في اوكرانيا.

وقال كيم وخدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا إن "الهجوم الروسي تسبب أيضًا في تحطيم نوافذ في فندق قريب، وإن البنية التحتية للتدفئة تضررت".

روسيا تقصف منشآت طاقة وتصنيع أسلحة ومخازن ذخيرة أوكرانية

لندن تستدعي سفير روسيا احتجاجا على نشاط خبيث على أراضيها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أوكرانيا روسيا الهجوم الروسي مرتزقة استهداف مصنع لبناء السفن في اوكرانيا هجوم ا روسي ا بطائرة مسيرة

مواد متعلقة

روسيا تقصف منشآت طاقة وتصنيع أسلحة ومخازن ذخيرة أوكرانية

لندن تستدعي سفير روسيا احتجاجا على نشاط خبيث على أراضيها

روسيا تعلن قصف قطار يحمل أسلحة غربية إلى أوكرانيا

ads

الأكثر قراءة

السيسي للمصريين: متلومنيش أنا بس، أنا برضوا ألومكم معايا

"معنديش خيار تاني".. السيسي يرد على سؤال المصريين “انتوا بتصرفوا كتير ليه؟”

السيسي للمصريين: بتدخلوا أولادكم آداب وتجارة وحقوق، طب هيطلعوا يشتغلوا ايه؟

السيسي: "بعمل اللى محدش يفكر فيه"

السيسي يكشف سبب إنفاق مليارات الدولارات في المشروعات القومية

السيسي من مركز البيانات: ما تم إنجازه في مصر يفوق الخيال

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأحد 28 أبريل 2024

السيسي: إحنا بلاد معندناش موارد و95% من مصر صحراء فاضية

منوعات

المزيد

حطموني بعد 23 سنة والآن مفلسة، أيقونة المطبخ الجزائري تستنجد بالرئيس (فيديو)

مياه معدنية بالبراز، فضيحة جديدة تضرب شركة نستله بعد كارثة لبن نيدو وسيريلاك

تحرش مدير مدرسة بطالبة يهز المغرب، والضحية تروي تفاصيل صادمة وتكشف سر نشر الفيديو

حقيقة ظهور عناكب على سطح المريخ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 28-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأحد 28 أبريل 2024

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي بالتعاملات الصباحية اليوم الأحد 28-4-2024

6 محاور بمشروع التعاون بين مركز تحديث الصناعة واليونيدو

المزيد
ads

انفوجراف

من الإشادة بالتألق لسنوات إلى خلاف علني.. كيف تدهورت علاقة محمد صلاح ومدربه يورجن كلوب؟ (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد فريضة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية المرأة الجميلة في المنام وعلاقتها بالرزق الكثير والخير الوفير

ما حكم الحج عن ميت والعمرة عن ميت آخر في رحلة واحدة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية