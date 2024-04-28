روسيا تستهدف فندقا يأوي مرتزقة جنوبي أوكرانيا

أعلنت روسيا اليوم الأحد، استهداف فندق يأوي مرتزقة في مدينة ميكولاييف جنوبي أوكرانيا، إضافة إلى استهداف مصنع لبناء السفن في اوكرانيا.

استهداف فندق يضم مرتزقة بأوكرانيا

وأسفر الهجوم الروسي عن إلحاق أضرار جسيمة بالفندق، بحسب ما أوردته وسائل إعلام روسية.

وقال فيتالي كيم، حاكم منطقة ميكولاييف في تدوينة على "تلجرام"، إن هجومًا روسيًّا بطائرة مسيرة ألحق أضرارًا جسيمة بفندق في مدينة ميكولاييف، موضحًا أن الطائرة من طراز شاهد-131/136".

أضرار جسيمة دون سقوط قتلى

وأضاف "نتيجة لذلك تعرض مبنى في الفندق لأضرار جسيمة واندلع حريق تم إخماده سريعًا دون سقوط قتلى أو مصابين".

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وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الفندق يستضيف مرتزقة يتحدثون الإنجليزية، يقاتلون في اوكرانيا.

وقال كيم وخدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا إن "الهجوم الروسي تسبب أيضًا في تحطيم نوافذ في فندق قريب، وإن البنية التحتية للتدفئة تضررت".