زراعة عين شمس تنظم الملتقى التوظيفي للطلاب، 16 مايو المقبل

تنظم جامعة عين شمس، ١٦ مايو ٢٠٢٤ الملتقي التوظيفي السنوي لكلية الزراعة جامعة عين شمس بقاعة المؤتمرات الكبري برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور غادة فاروق حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ثناء النوبي القائم بأعمال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس.

زراعة عين شمس تنظم الملتقي التوظيفي للطلاب 16 مايو

تأتي أهمية الملتقي التوظيفي السنوي في نسخته الحالية بكلية الزراعة جامعة عين شمس نظرا لما يتيحه من توفير لفرص العمل وتطوير لمهارات الشباب، وتنفيذًا لرؤية الجامعة لخدمة الطلاب والخريجين ومساهمتها في بناء وتعزيز الروابط بين الشركات والمراكز البحثية والطلاب والخريجين، لتحسين مساراتهم المهنية وتأهيلهم لسوق العمل بشكل احترافي مؤسسي.

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ويهدف الملتقي التوظيفي بكلية الزراعة جامعة عين شمس الي دعم وتأهيل طلاب كلية الزراعة لسوق العمل لما توليه الكلية برئاسة الدكتور ثناء النوبي القائم بأعمال عميد كلية الزراعة بطلاب الكلية والذين هم نواة مستقبل الزراعة في مصر الملتقي في نسخته الحالية برعاية العديد من الوزارات والمراكز البحثية والشركات الكبري والاستثمارية دعمنا للطلاب في اتاحة العديد من الفرص للتوظيف والتدريب للأعداد والتأهيل لسوق العمل.

ويقوم علي تنسيق وتنظيم فعاليات الملتقي التوظيفي السنوي لكلية الزراعة جامعة عين شمس نخبة من قيادات كلية الزراعة جامعة عين شمس وهم نبيل نصر مدير إدارة التوظيف بكلية الزراعة جامعة عين شمس، والدكتور نجلاء محمد عبيد مدير البرامج الجديدة بالكلية، والدكتور دينا احمد باحث بمركز بحوث الصحراء، الدكتور هبه نورالدين محمد منسق الأنشطة الطلابية، والدكتور سماح هاشم منسق مشروع التخرج، وأسماء سعيد مهندسة زراعية.

