نظمت كلية الصيدلة جامعة عين شمس المعرض الأول لمستحضرات التجميل تحت عنوان Cosmetics and Cosmeceutical Exhibition، وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، أماني أسامة عميد الكلية ورحاب عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

أول معرض لمستحضرات التجميل بكلية الصيدلة جامعة عين شمس

ويأتي ذلك انطلاقًا من أهمية التطبيق العملي للجانب الأكاديمي الذي يتعلمه الطلاب خلال البرامج الدراسية، وفي إطار مقرر مستحضرات التجميل والعلاج التجميلي الذي يقوم بدراسته طلاب المستوى الخامس (برنامج الفارم دي)، والذى يمنح الخريج المهارات المطلوبة للعمل في تصنيع وتسويق مستحضرات التجميل وتشمل تكنولوجيا تصنيع مستحضرات التجميل مثل مستحضرات العناية بالبشرة والشعر وأدوات التجميل ومستحضرات العناية باليدين والقدمين وغيرها.

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جامعة عين شمس

كلية صيدلة جامعة عين شمس

بالإضافة إلى تغليف مستحضرات التجميل وتقنيات ومواد التغليف المستخدمة في صناعة مستحضرات التجميل، والإضافات المستخدمة في مستحضرات التجميل مثل الزيوت المعطرة وخلاصة النباتات العطرية، رقابة الجودة لمستحضرات التجميل وكذلك الممارسة الجيدة في مجال صناعة مستحضرات التجميل، وأيضًا الآثار الجانبية لاستخدام مستحضرات التجميل مثل تهيج البشرة وكيفية معالجة هذه الآثار الضارة وكيفية تجنبها.

أقيم المعرض تحت إشراف رانيا حتحوت رئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية وبتنظيم وتنسيق ايمان المراكبي مدرس الصيدلانيات والصيدلة الصناعية، دعاء شكشك منسق المقرر ومدرس الصيدلانيات والصيدلة الصناعية ودينا عمر مدرس الصيدلانيات والصيدلة الصناعية.

وقد قام الطلاب بتقديم ٣٤ مشروعا لمستحضر تجميلي متكامل، كما تم تقديم جوائز نقدية للفائزين وتقديم تدريب داخلى لعدد ٢٠ طالبا مقدمة من إحدى شركات الأدوية الشهيرة.