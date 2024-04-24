تحديث الصناعة يستعرض فرص الاستثمار الصناعي بمعرض هانوفر ميسي الدولي

التقى ممثلو مركز تحديث الصناعة بعدد من الشركات العارضة والزائرين بمعرض هانوفر ميسي الدولي 2024 والذي تشارك به مصر، وذلك للترويج لفرص الاستثمار الصناعي في مصر.

تم استعراض مناخ وحوافز الإستثمار خصوصًا في ظل وجود عددا من اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والعديد من التجمعات الاقتصادية.

يأتي ذلك في إطار مشاركة مركز تحديث الصناعة ضمن الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية بمعرض هانوفر ميسي الدولي 2024 والذي تشارك به مصر بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي للترويج للاستثمار بمصر حيث يستهدف المركز الترويج لفرص الاستثمار الصناعي خصوصًا قائمة 152 فرصة استثمارية التي أعدها المركز وتدعمها الدولة المصرية لتوطين الصناعة.

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وينعقد المعرض خلال الفترة من 22 أبريل إلى 26 أبريل حيث قام بزيارة الجناح المصري سكرتير عام وزارة الاقتصاد الألمانية لولاية بافاريا توبياس جوتهاردت.

وفي سياق برنامج الشراكة في الأعمال التجارية مع دولة ألمانيا الاتحادية الممول من وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية زار جناح مصر بمعرض هانوفر أعضاء المجموعة التدريبية الأولى لبرنامج الشراكة في الأعمال التجارية مع دولة المانيا الاتحادية لعام ٢٠٢٤ - عملاء مركز تحديث الصناعة، ضمن برنامج مشاركتهم بألمانيا والممتدة حتي ٤ مايو ٢٠٢٤، حيث شاركوا في فعاليات المعرض من حيث المناقشات الثرية وتنفيذ الاجتماعات الثنائية B2B مع مؤسسات الأعمال الألمانية وغيرها المشاركة بالمعرض.

ويضم الوفد المصري ١٩ ممثلًا عن الإدارات العليا وصناع القرار من ١٩ منشأة مصرية يمثلون مختلف القطاعات الصناعية والخدمية مع التركيز على تطبيقات الثورة التكنولوجيا الرابعة.

ويجتمعون تحت مظلة برنامج الشراكة في الأعمال التجارية مع دولة ألمانيا لاستكشاف فرص التعاون لمؤسساتهم حيث تمثل تلك الزيارة فرصة رائعة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا وتعزيز العلاقات التجارية بين المنشآت المصرية ونظرائها الألمانية.

ويأتي برنامج الشراكة في الأعمال التجارية مع دولة المانيا الاتحادية في عامه الحادي عشر بجمهورية مصر العربية ضمن الشراكة الاستراتيجية بين كل من مركز تحديث الصناعة ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة المصرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي - GIZ ممثلة عن وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية حيث يعد منصة محورية لكل من الكيانات المصرية والألمانية لتوسيع علاقاتها الاقتصادية وتنفيذ العديد من الزيارات الميدانية للشركات الألمانية لتمديد آطر التعاون الاقتصادي.