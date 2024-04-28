رامي جمال يتصدر الترتيب الأول على اليوتيوب بـ "بيكلموني"
نجح المطرب رامي جمال في تصدر تريند اليوتيوب بأغنيته الجديدة “بيكلموني”، والتى وصلت نسبة مشاهدتها مايقرب من 800 ألف مشاهدة
أغنية بيكلموني، كلمات “مودي نبيل”، الحان “فارس فهمي”، توزيع “وسام عبد المنعم”، مكس وماستر “وسام عبد المنعم”، جيتار “أحمد حسين”
ألبوم رامي جمال الجديد
وكان رامي جمال قد طرح أحدث ألبوماته الغنائية والذي جاء بعنوان خليني أشوفك والذي ضم 15 أغنية مختلفة، وذلك على موقع الفيديوهات يوتيوب.
ويضم ألبوم رامي جمال الجديد 15 أغنية متنوعة تعاون خلالها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين المختلفين.
وتأتي أغاني ألبوم رامي جمال الجديد كالتالي: “خليني أشوفك، بقول وأكدب، بضيع وقت، فستانك أبيض، شاهد الله، أوقات، قلبي خام، عادي أنساك، أنت مين، أهو، سوء تفاهم، قولي أه، ذكريات هوانا، بيكلموني، هنسى أسمك”.
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