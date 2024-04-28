اليوم، تعطيل الامتحانات والعمل بجامعة جنوب الوادي بسبب التقلبات الجوية

حالة الطقس ، قرر الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، تعطيل الدراسة للطلاب، والعمل لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهاز الإداري، اليوم الأحد الموافق ٢٨ أبريل الجاري وتأجيل أي امتحانات عملي أو شفوي مقرر إجراؤها، بكليات جامعة جنوب الوادي وجامعة جنوب الوادي الأهلية، على أن يستبدل بالموعد أي يوم آخر بعد تحسن حالة الطقس وذلك حرصًا على سلامة الطلاب، مع استمرار العمل بالمستشفيات الجامعية ورفع حالة الطوارئ القصوى بها.

Advertisements

وقال رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الجامعة اتخذت التدابير اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتوقعت سقوط أمطار وسيول خلال الفترة من 26 إلى 28 أبريل الجاري، معلنًا تشكيل غرفة عمليات لمواجهة الطوارئ، كما وجه بإلغاء جميع الرحلات العلمية ومأموريات العمل خلال هذه الفترة.

سوء الأحوال الجوية

وكان الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أكد أن غرفة العمليات المركزية بالجامعة، لم تسجل أي شكاوى أمس جراء العاصفة التي ضربت البلاد على مدار اليوم، ولا توجد أي خسائر جراء سوء الأحوال الجوية.



وأضاف رئيس الجامعة قائلا: إن الجامعة تعاملت بحكمة شديدة مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن عدم استقرار الأحوال الجوية خلال الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ من أبريل الجاري، وذلك حفاظا على سلامة كافة منسوبي الجامعة، فقد قررنا إلغاء جميع الرحلات العلمية ومأموريات العمل خلال هذه الفترة، مع تعطيل الدراسة بالنسبة للطلاب، وتعطيل العمل لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهاز الإداري، اليوم الأحد مع استمرار العمل بالمستشفيات الجامعية ورفع حالة الطوارئ القصوى بكافة الأقسام.

أرقام الطوارئ بالجامعة

يذكر أن لجنة الأزمات والكوارث بالجامعة، كانت قد عقدت اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد سعيد عبد الله نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور طروب طلبة أمين عام الجامعة المساعد وأمناء كليات الجامعة والمستشفيات الجامعية والمدن الجامعية ومدير عام الأمن الجامعي والإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام ومسئول الدفاع المدنى عضو لجنة الأزمات والكوارث بالجامعة، وذلك لمناقشة كيفية مواجهة الأمطار المحتمل سقوطها خلال الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ أبريل الجاري.

وناقش الاجتماع الاستعدادات التي يمكن أن تنفذها اللجنة لمواجهة السيول في حالة سقوطها مع التأكيد على معاينة أسطح مباني الكليات والمدن الجامعية ومعاينة لوحات الكهرباء وتأكيد عدم استخدام أجهزة التكييف أثناء الرياح الشديدة وإحكام غلق خزانات المياه من الأعلى حتى لا تتمكن التربة من الدخول بالخزانات، وكذلك التأكيد على وجود مفاتيح أبواب الطوارئ بجميع المباني وعدم استخدام المصاعد أثناء الأزمات والكوارث تحسبا لانقطاع التيار الكهربائي، مع نشر أرقام الطوارئ بالجامعة في كل مبنى بمكان واضح وكذلك متابعة مخر السيول وتعبئة أجولة رمل تفاديًا للسيول أمام مباني الكليات والمستشفيات الجامعية.