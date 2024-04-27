السبت 27 أبريل 2024
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خروج جميع مصابي حادث حريق سوء الأحوال الجوية في الأقصر

خروج جميع مصابي حادث
خروج جميع مصابي حادث حريق الأقصر بسبب سوء الأحوال الجوية

كشفت غرفة الأزمات والطوارئ فرع الهيئة العامة للرعاية بمحافظة الأقصر،عن خروج وتحسن جميع مصابي حادث حريق وانفجار أنبوبة جراء سوء الأحوال الجوية بمحافظة الأقصر.

وكان قد تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات ومنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر لسوء الأحوال الجوية.

واستقبلت طوارئ مستشفى الكرنك الدولي، إحدى مستشفيات الإخلاء، 10 مصابين جراء الحريق المندلع، وتنوعت الحالات مابين إصابات حروق وإصابات أخرى للاختناق، وتم خروج جميع الحالات.

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وعلي نحو متصل استقبلت مستشفيات الإخلاء لهيئة الرعاية بالأقصر لعدد من الحوادث ذات طبيعة خاصة معظمهم من الأطفال وجاءت منهم 3 حالات وفاة نتيجة حوادث سير وسقوط شجرة، بالإضافة إلى حالة غير مستقرة لسقوط حائط عليها.

محافظ الأقصر يتابع موقف الحالة الجوية

جدير بالذكر أن  المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر يتابع موقف الحالة الجوية الحالية من ديوان عام المحافظة، حيث أصدر توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة الموقف أولا بأول وعدم مغادرة مواقعهم لحين استقرار الحالة الجوية، طبقا للتقرير الوارد من هيئة الأرصاد الجوية بالعاصفة التي تضرب محافظة الأقصر.

كما تم التنسيق مع اللواء دكتور حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، حيث قامت شرطة المسطحات المائية بإيقاف حركة الملاحة النهرية لانعدام الرؤية وسرعة الرياح كما تم إيقاف عبارات الأهالي والمراكب الشراعية ومراكب النزهة لحين تحسن حالة الجو، وقامت إدارة المرور بغلق الطرق الرئيسية بين محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة والطرق التي تم غلقها هي الصحراوي الغربي والصحراوي الشرقي والطريق الزراعي لحين تحسن الجو وهدوء الرياح مع انتشار فرق مرورية متحركة على الطرق، وتم التنسيق مع إدارة المواقف بالمحافظة لمتابعة خطوط السير الداخلية.

وفي هذا السياق أعلن محسن الشامي مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث ومسئول الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة عن رفع درجة الاستعداد القصوى  بدءا من اليوم وحتي استقرار الحالة الجوية  ، مضيفا يرجى توخي الحظر وإبلاغ غرفة العمليات والشبكة الوطنية للطوارئ بأى بلاغ في حينه على رقم 0952374903.

يشار أن أنه تم رفع حالة الطوارئ في المحافظة مع المديريات الخدمية، والمسطحات المائية، مع إيقاف حركة الملاحة النهرية لانعدام الرؤية وسرعة الرياح، وانتشار فرق مرورية متحركة على الطرق.

وقد أصاب طريق مصر أسوان الزراعي بطئ في الحركة المرورية، بسبب شدة الرياح، وسقوط عدد من الأشجار في مراكز ومدن المحافظة دون إصابات أو خسائر.

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