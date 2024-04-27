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درجات الحرارة غدا الأحد 28-04-2024 فى مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

أعلنت هيئة  الارصاد الجوية حالة الطقس غدا الأحد حيث من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ودافئ على السواحل الشمالية

حالة الطقس غدًا الأحد 28- 4 -2024 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس غدا الأحد 28-4- 2024 في وادي النطرون

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا  وفى الصباح الباكر  على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية،معتدلا على جنوب الصعيد

درجة الحرارة 
وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

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القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى  31  


العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 32


6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 17
و درجة الحرارة العظمى 32


بنها:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى  31


الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 24


العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 24


مطروح:درجة الحرارة  الصغرى  15 ودرجة الحرارة العظمى 23


سيوة: درجة الحرارة الصغرى 15  و درجة الحرارة العظمى  30


كاترين: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 26


نخل: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 29


بورسعيد: درجة الحرارة  الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 25


الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 31


الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى  31


السويس:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 30


شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 33


الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 32


الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 32


بنى سويف: درجة الحرارة  الصغرى 18
ودرجة الحرارة العظمى 32


المنيا: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارةالعظمى 32


أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 33


سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  21 ودرجة الحرارة العظمى 34


الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 23  ودرجة الحرارة العظمى 37


أسوان: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة
ودرجة الحرارة العظمى 37
   

أبو سمبل: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة
ودرجة الحرارة العظمى 36

 

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