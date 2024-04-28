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ثقافة وفنون

آمال ماهر لـ فيتو: مدرسة السهل الممتنع موهبة ربانية ومتمرسة عليها منذ الطفولة

آمال ماهر، فيتو
آمال ماهر، فيتو

كشفت الفنانة آمال ماهر ، عن سر انتمائها إلى مدرسة السهل الممتنع، وذلك بعد حفلها الأخير الذي أحيته مؤخرًا وسط حضور جماهيري كبير.

 

تألق آمال ماهر في مدرسة السهل الممتنع 

وقالت آمال ماهر في تصريح خاص لـ"فيتو": “سر مدرسة السهل الممتنع أولًا هي هبة من الله، وأنا متمرسة في هذه المدرسة منذ الطفولة، حيث كنت أغني الأغاني التراثية القديمة، بالإضافة إلى موهبتي الفطرية وغنائي مع والدي، لذلك فإن هذا الأمر ليس جديدًا عليَّ”.

عادت النجمة آمال ماهر، مؤخرًا بحفل غنائي كبير استثنائي مع جمهورها، وشهد الحفل إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا من قبل محبي “المطربة”، مشاهد الحفل عكست مدى تعطش المستمعين إلى صوتها والتفاعل مع أغانيها.

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آمال ماهر تعلق على حفلها الأخير 

وقالت آمال ماهر في تصريح خاص لـ"فيتو": "تفاعل الجمهور معي يعكس محبة وعشرة طويلة بيننا وثقة متبادلة كما أني عشت معهما أوقات ولحظات رائعة.

وأضافت “آمال”: “أشكر الله على هذه نعمة الكبيرة والصلة الموجودة بيننا حتى الآن وأنا شعرت أني أريد أن أرضي جميع الأذواق، لأن الحفل لا يقتصر على فئة عمرية واحدة.. بل فئات عمرية كبيرة وصغيرة وبالطبع الفئة الكبيرة بجانب حبهم الاستماع لأغاني أمال ماهر ولكنهم أيضًا يحبون الاستماع لأغاني الزمن الجميل”.

 

حفل آمال ماهر بالتجمع الخامس 

وأحيت آمال ماهر مؤخرًا حفلًا في التجمع الخامس، وشهد الحفل امتلاء المقاعد مسجلًا شعار “sold out”، وتألقت خلاله بكوكبة من أجمل أغنياتها والتي اشتملت على أعمال أولى ألبوماتها إلى أحدثها المعنون بـ"أنا كويسة".

كذلك قدمت وصلة كلاسيكية من روائع كوكب الشرق أم كلثوم وقامت بغناء "ألف ليلة وليلة".

 وتفاعل الجمهور مع عودة آمال ماهر لتقديم أغنيات أم كلثوم بشكل قوي وفور انتهاء الأغنية رفض الجمهور مغادرة آمال الحفل مطالبين إياها بغناء المزيد من أجمل الروائع الموسيقية.. ووصفها أحد المعجبين بــ صوت مصر الحقيقي.

 

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