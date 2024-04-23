آمال ماهر لـ"فيتو": بحب أرضي كل الأذواق وفيه عشرة كبيرة بيني وبين الجمهور

عادت النجمة أمال ماهر، مؤخرا بحفل غنائي كبير استثنائي مع جمهورها، وشهد الحفل إقبالا جماهيريا كبيرا من قبل محبي “المطربة”، مشاهد الحفل عكست مدى تعطش المستمعين إلى صوتها والتفاعل مع أغانيها.

آمال ماهر تعلق على حفلها الأخير

وقالت آمال ماهر في تصريح خاص لـ"فيتو": "تفاعل الجمهور معي يعكس محبة وعشرة طويلة بيننا وثقة متبادلة كما أني عشت معهما أوقات ولحظات رائعة.

وأضافت “امال”:" أشكر الله على هذه نعمة الكبيرة والصلة الموجودة بيننا حتى الآن وأنا شعرت أني أريد أن أرضي جميع الأذواق، لأن الحفل لا يقتصر علي فئة عمرية واحدة.. بل فئات غمرية كبيرة وصغيرة وبالطبع الفئة الكبرة بجانب حبهم الاستماع لأغاني أمال ماهر وكنهم أيضا يحبون الاستماع إلي أغاني الزمن الجميل..

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حفل آمال ماهر بالتجمع الخامس

وأحيت آمال ماهر مؤخرا حفلا في التجمع الخامس، وشهد الحفل امتلاء المقاعد مسجلًا شعار “sold out”، وتألقت خلاله بكوكبة من أجمل أغنياتها والتي اشتملت على أعمال أولى ألبوماتها إلى أحدثها المعنون بـ"أنا كويسة".

أمال ماهر، فيتو

كذلك قدمت وصلة كلاسيكية من روائع كوكب الشرق أم كلثوم وقامت بغناء "ألف ليلة وليلة".

وتفاعل الجمهور مع عودة آمال ماهر لتقديم أغنيات أم كلثوم بشكل قوي وفور انتهاء الأغنية رفض الجمهور مغادرة آمال الحفل مطالبين إياها بغناء المزيد من أجمل الروائع الموسيقية.. ووصفها أحد المعجبين بــ صوت مصر الحقيقي.