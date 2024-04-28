الدوري الإنجليزي، تشيلسي يخطف تعادلا صعبا من أنياب فريق أستون فيلا

الدوري الإنجليزي، خطف فريق تشيلسي تعادلا صعبا من أنياب فريق أستون فيلا بنتيجة 2-2 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب فيلا بارك ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

أهداف مباراة أستون فيلا وتشيلسي

افتتح أستون فيلا الأهداف عن طريق مارك كوكوريلا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 5، وضاعف مورجان روجيرس النتيجة لـ أستون فيلا في الدقيقة 42 عن طريق تصويبة قوية.

وأحرز ثنائية تشيلسي توني مادويك وكونورجلاجر في الدقائق 62 و81.

تشكيل أستون فيلا أمام تشيلسي

في حراسة المرمى: مارتينيز

في خط الدفاع: كاش، كونسا، دوجلاس لويز، باو توريس.

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في خط الوسط: روجرز، ماكجين، لوكاس دينييه، تيليمانس.

في خط الهجوم: واتكينز، بايلي.

تشكيل تشيلسي أمام أستون فيلا

في حراسة المرمى: بيتروفيتش.

في خط الدفاع: بدياشيلي، تياجو سيلفا، تشالوباه، كوكوريلا.

في خط الوسط: كالاجر، كايسيدو، بالمر.

في خط الهجوم: مودريك، جاكسون، مادويكي

إيفرتون يفوز على برينتفورد

وفي نفس الجولة واصل فريق إيفرتون صحوته في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على نظيره برينتفورد بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب جوديسون بارك ضمن منافسات الجولة 35 من البريميرليج.

سجل هدف إيفرتون اللاعب إدريسا جاي في الدقيقة 60.

وولفرهامبتون يفوز على لوتون تاون 2-1

وفي نفس الجولة فاز فريق وولفرهامبتون على نظيره لوتون تاون بهدفين مقابل هدف في مباراة الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الخامس والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة وولفرهامبتون ولوتون تاون

أحرز هدفي وولفرهامبتون هي تشان هوانج وتوتي جوميز في الدقيقة 39 و50 وأحرز هدف لوتون موريس في الدقيقة 80.

ترتيب وولفرهامبتون ولوتون تاون بالدوري الإنجليزي

يأتي وولفرهامبتون في المركز التاسع برصيد 46 نقطة، حصدها من خلال اللعب في 35 مباراة فاز في 13 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 15 مباراة.

ويقع لوتون تاون في المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة، حيث خاض حتى الآن 35 مباراة، حقق الإنتصار في 6 مباريات، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 22 مباراة.

وانتهى لقاء الدور الأول بنتيجة التعادل بهدف مقابل هدف لكل فريق.

مباراة ليفربول ووست هام يونايتد

وتعادل فريق ليفربول مع نظيره وست هام بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب لندن الأولمبي، في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

أهداف مباراة ليفربول ووست هام يونايتد

سجل ثنائية وست هام كل من جارود بوين في الدقيقة 43 وميشيل أنطونيو في الدقيقة 77، بينما سجل ثنائية ليفربول كلا من كودي جاكبو في الدقيقة 65 وأندرو روبرتسون في الدقيقة 49.

حدثت مشادة بين يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول ومحمد صلاح لاعب الفريق وقائد المنتخب الوطني، أثناء مشاركة الأخير في المباراة التي تجمع الريدز بوست هام في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج -.

ورصدت الكاميرا الناقلة للمباراة حدوث مشادة بين محمد صلاح ويورجن كلوب في الدقيقة 77 أثناء مشاركة محمد صلاح في اللقاء.

ويحتل ليفربول المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 75 نقطة، فيما يأتي فريق وست هام يونايتد في المركز الثامن برصيد 48 نقطة.

تشكيل ليفربول أمام وست هام

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، جاريل كوانساه، ألكسندر أرنولد، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر، واتارو إندو، ريان جرافينبيرش، هارفي إليوت.

خط الهجوم: كودي جاكبو، لويس دياز.