الفرق بين الأورام الليفية الرحمية والحميدة، وأيهما تتحول إلى سرطان

الأورام الليفية الرحمية، والتي قد يطلق عليها الطبيب اسم الورم العضلي الأملس أو الورم العضلي، هي أورام مصنوعة من العضلات التي يمكن أن تنمو على الرحم، ونادرا ما تتحول إلى سرطان ولا يعني الإصابة بها أن المريضة أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرحم.

الأورام الليفية، فيتو

يمكن أن تختلف الأورام الليفية كثيرًا في الحجم والشكل والموقع، ويمكن أن تظهر في الرحم أو جدار الرحم أو على سطحه، ويمكن أيضًا أن تعلق على الرحم عن طريق هيكل يشبه الساق أو الجذع.

Advertisements

بعضها صغير جدًا لدرجة أن الطبيب لا يستطيع حتى رؤيته بالعين المجردة، وينمو البعض الآخر في كتل كبيرة يمكن أن تؤثر على حجم وشكل الرحم.

عادة ما تظهر الأورام الليفية الرحمية عندما تكون السيدة في سن الإنجاب – عادة ما بين 30 و40 سنة – ولكنها يمكن أن تظهر في أي عمر، وهي أكثر شيوعًا عند الأشخاص أصحاب البشرة السوداء منها عن الأشخاص البيض، ولا يعرف الأطباء السبب خلاف ذلك.

الورم الليفي الرحمي والورم الحميد

على الرغم من أن لديهم أعراض مشابهة، إلا أن الأورام الليفية الرحمية والأورام الحميدة مختلفة، الأورام الحميدة الرحمية أصغر حجما وتنمو من بطانة الرحم، ويمكنهم في النهاية سد فتحة قناة فالوب ومنع الحمل، ويتحول عدد قليل من الأورام الحميدة، حوالي 5٪، إلى سرطانية أو تحتوي على خلايا غير طبيعية من المرجح أن تتحول إلى سرطان، ولهذا السبب يقترح معظم أطباء أمراض النساء إزالتها، وتشمل العلاجات الأدوية والجراحة والانتظار اليقظ لمعرفة ما إذا كانت الأورام الحميدة تتحسن من تلقاء نفسها.

أنواع الأورام الليفية

يعتمد نوع الأورام الليفية لدي السيدة على مكان نموها أو تشكلها.

الورم الليفي داخل العضلي

ينمو هذا النوع من الأورام الليفية داخل جدار الرحم.

الأورام الليفية تحت المخاطية

عندما ينمو الورم الليفي في تجويف الرحم، يطلق عليه الأطباء اسم الورم تحت المخاطي.

الورم الليفي تحت المصلي

ويحدث هذا النوع من الأورام الليفية في الجزء الخارجي من الرحم.

في بعض الأحيان، قد تتدلى الأورام الليفية تحت المخاطية أو تحت المصلية من ساق داخل الرحم أو خارجه (يُسمى معنق).

أعراض الأورام الليفية الرحمية

قد تسبب الأورام الليفية أعراضًا خفيفة جدًا، أو لا تظهر أي أعراض على الإطلاق، أو قد تسبب أعراضًا خطيرة.

وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا للأورام الليفية الرحمية ما يلي:

فترات ثقيلة أو طويلة أو مؤلمة من الدورة الشهرية

ألم في أسفل البطن أو الظهر

ألم أثناء العلاقة الزوجية

التبول في كثير من الأحيان

الانزعاج في المستقيم

أسباب الأورام الليفية الرحمية

الأورام الليفية، فيتو

لا يعرف الخبراء بالضبط سبب الإصابتك بالأورام الليفية، قد تجعل الهرمونات والوراثة أكثر عرضة للإصابة بها.

الهرمونات، هرمون الاستروجين والبروجستيرون هما الهرمونان اللذان يجعلان بطانة الرحم سميكة كل شهر خلال الدورة الشهرية، ويبدو أيضًا أنها تؤثر على نمو الورم الليفي، وعندما يتباطأ إنتاج الهرمون أثناء انقطاع الطمث، عادة ما تتقلص الأورام الليفية.

علم الوراثة، وجد الباحثون اختلافات وراثية بين الأورام الليفية والخلايا الطبيعية في الرحم.

عوامل النمو الأخرى، وقد تلعب المواد الموجودة في الجسم والتي تساعد في الحفاظ على الأنسجة، مثل عامل النمو الشبيه بالأنسولين، دورًا في نمو الورم الليفي.

المصفوفة خارج الخلية (ECM)، ECM يجعل الخلايا تلتصق ببعضها البعض، وتحتوي الأورام الليفية على كمية أكبر من ECM من الخلايا الطبيعية، مما يجعلها ليفية أو حبلية، ويقوم ECM أيضًا بتخزين عوامل النمو (المواد التي تحفز نمو الخلايا) وتسبب تغير الخلايا.

عوامل خطر الإصابة بالورم الليفي الرحمي

توجد بعض الأشياء التي يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بالأورام الليفية الرحمية، مثل:

عمر

الحصول على الدورة الشهرية في سن مبكرة

استخدام حبوب منع الحمل قبل سن 16 عامًا

نقص فيتامين D

تناول الكثير من اللحوم الحمراء وعدم تناول ما يكفي من الخضار الخضراء أو الفاكهة أو منتجات الألبان

الكحول

تاريخ العائلة

من المرجح أن تصاب السدة بالأورام الليفية إذا كان أحد أقاربها، مثل الوالدة أو الأخت، قد أصيب بها.

مضاعفات الأورام الليفية الرحمية

في معظم الأحيان، لا تكون الأورام الليفية الرحمية خطيرة، لكن بعض الأشخاص يعانون من مشاكل صحية أخرى، مثل فقر الدم، ويسبب فقدان الدم الشديد وانخفاض خلايا الدم الحمراء هذه الحالة، وقد يقترح علي المريضة تناول مكملات الحديد لتجنب فقر الدم أو التحكم فيه، ويحتاج الأشخاص المصابون بفقر الدم الوخيم إلى دم متبرع به (عملية نقل الدم).