الإثنين 22 أبريل 2024
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اقتصاد

هل تنخفض أسعار السيارات، أمين اتحاد الغرف التجارية يجيب (فيديو)

اسعار السيارات، فيتو
اسعار السيارات، فيتو

أسعار السيارات، كشف الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إمكانية انخفاض أسعار السيارات الفترة المقبلة بعد استقرار سعر صرف الدولار.

 

زيادة المعروض من السيارات

وقال "عز" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": "نسعى لزيادة المعروض من السيارات لاستقرار وانخفاض الأسعار؛ لأن المنافسة لا تأتي إلا بالوفرة وبالتالي تختفي ظاهرة الأوفر برايس".

 

انخفاض في أسعار السيارات 

وأضاف:"نقص السلعة يرفع السعر، وطالما هناك طلب والعرض أقل اسعار السيارات ترتفع"، لافتًا: "المعروض من السيارات زاد حاليا ونتابع الانخفاضات ماركة ماركة، ولكن المؤكد أن هناك انخفاضا في أسعار السيارات".

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شرط لانخفاض أسعار السيارات والأجهزة الكهربائية

وأوضح:"بنقول للناس كل ما الطلب يقل الأسعار هتنخفض، وأيضا الأمر ليس متعلق بالسيارات فقط ولكن أيضا بالنسبة للأجهزة الكهربائية".
 

 

سيارات BYD، شهدت سيارات BYD  تراجعا كبيرا في أسعارها داخل السوق المصري لأول مرة منذ وقف استيراد السيارات حتى المنتصف الأول من عام 2024، وبلغت قيمة الانخفاض نحو 170 ألف جنيه.
 

ووفقًا لما أعلنه الوكيل المحلي للعلامة التجارية الصينية خفضت أسعار سيارتها BYD F3 موديل 2024 في السوق المصري ورغم أنها كانت تقترب من المليون جنيه، لكنها تراجعت بقرابة 200 ألف جنيه.
 


انخفاض سعر بي واي دي F3
وننشر في التقرير التالي  وفقا لما أعلنه الوكيل المحلي للعلامة التجارية الصينية أسعار سيارات BYD F3 موديل 2024 في السوق المصري وهي  كالتالي:
 

يصل سعر أول الفئة المانيوال 590 ألف جنيه بدلًا من 750 ألف جنيه بتراجع 160 ألف جنيه.
 

يصل سعر ثاني الفئة الأوتوماتيك بسعر 680 ألف جنيه بدلًا من 850 ألف جنيه بتراجع 170 ألف جنيه.

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