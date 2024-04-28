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محافظات

مصرع شاب دهسه قطار أثناء عبوره مزلقان قليوب

اصطدام قطار بشاب
اصطدام قطار بشاب أثناء عبوره مزلقان قليوب، فيتو

شهدت منطقة مزلقان قليوب المحطة بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، مصرع شاب أثناء عبوره المزلقان بدراجة نارية أثناء غلقه، جرى نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة بمشرحة المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

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اصطدام قطار بشاب أثناء عبوره مزلقان قليوب 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي يفيد باصطدام قطار بشاب أثناء عبوره مزلقان قليوب المحطة بدراجته النارية أثناء غلق المزلقان.

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على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع الشاب "إسلام س أ"، 33 سنة، أثناء عبوره بدراجته النارية مزلقان منطقة قليوب المحطة بمدينة قليوب، وجرى نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة بمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

 

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مستشفى قليوب التخصصى مستشفي قليوب مدير أمن القليوبية محافظة القليوبية

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