تفاصيل مصرع طفل غرقا داخل حمام سباحة في حلوان
صرحت نيابة حلوان الكلية، بدفن جثمان طفل لقى مصرعه غرقا داخل حمام السباحة في أحد أندية بمنطقة حلوان، وطلبت التقرير الطبي لبيان أسباب الوفاة الحقيقية، كما قررت استدعاء مدير النادي لسماع أقواله في المحضر.
غرق طفل في حلوان
وكشفت التحقيقات الأولية، أن قسم شرطة المعصرة في حلوان تلقى بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بغرق طفل عمره 15 عاما، داخل حمام سباحة بأحد أندية المنطقة، وعلى الفور تم الانتقال إلى المكان لبيان صحة البلاغ.
وأضافت التحقيقات الأولية، أن مسؤول النادي أكد في المحضر، الذي تم تحريره، أن الطفل المتوفى تعرض للغرق أثناء السباحة، وقدم فيديوهات كاميرات المراقبة في المكان، والتي بينت الواقعة ولحظة غرق الطفل.
وأكدت أن مدير النادي أكد أن المتواجدين في المكان لم يلاحظوا غرق الطفل، ولذلك لم يتم إنقاذه، ولم يشعر أحد بغرقه، مؤكدا أن الواقعة قضاء وقدر، فيما تم سماع عدد من العاملين بالمكان.
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