حزب الله يستهدف موقع حبوشيت الإسرائيلي بعشرات صواريخ الكاتيوشا

أعلن "حزب الله" اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، عن استهداف موقع حبوشيت الإسرائيلي ومقر ‏قيادة لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه جولاني بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

استهداف موقع حبوشيت الإسرائيلي



وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنية وخصوصا الإغتيال الواقع على طريق ‏السريرة، قصفت ‌‏المقاومة الإسلامية م موقع حبوشيت ومقر ‏قيادة لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه جولاني بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

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استهداف ‌‌‌‏موقع الرمثا الإسرائيلي

كما أعلن "حزب الله " اليوم أنه ‏استهدف ‌‌‌‏موقع الرمثا الإسرائيلي ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ‏وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال القيادي في الجماعة الإسلامية في لبنان مصعب خلف، بغارة جوية.

وادعى جيش الاحتلال في بيان له عبر منصة "إكس" أنه قام الجيش الإسرائيلي من خلال طائرة تابعة لسلاح الجو باستهداف والقضاء على المدعو مصعب خلف القيادي في تنظيم الجماعة الإسلامية في لبنان، والذي قام بتنفيذ أنشطة عديدة ضد إسرائيل.

وزعم بيان جيش الاحتلال "لقد عمل خلف في تنظيم الجماعة الإسلامية لشن اعتداءات تخريبية وإرهابية انطلاقا من الأراضي اللبنانية ضد إسرائيل في منطقة جبل روس، ومناطق أخرى في الآونة الأخيرة".

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