الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

التيشيرت أغلى من القميص.. أسعار الملابس الرجالي في موسم صيف 2024.. وأبرز أشكال الموضة بالأسواق (صور)

أسعار الملابس الرجالي،
أسعار الملابس الرجالي، فيتو

 أسعار الملابس الرجالي في موسم صيف 2024، طرحت المحال التجارية لبيع الملابس الجاهزة مجموعاتها الجديدة لموضة الرجال لصيف عام 2024، التي تشمل القمصان والبناطيل الكلاسيك والتقليدية والعصرية، فضلًا عن التيشيرتات العصرية.

 

ابتكار أشكال وتطريزات تلائم مختلف أذواق الرجال

وتتميز  الملابس الرجالي في مواسم الصيف بالأناقة والتجدد في الموديلات الكلاسيك، فضلًا عن ابتكار أشكال وتطريزات تلائم مختلف أذواق الرجال.

سعر القميص الرجالي في المحال التجارية، فيتو

جولة فيتو لرصد أسعار الملابس الرجالي في موسم صيف 2024

«فيتو» أجرت جولة ميدانية شملت عددا من المحال التجارية؛ بهدف رصد أسعار الملابس الرجالي في موسم صيف 2024، التي نستعرضها في السطور الآتية: 

Advertisements

أسعار قمصان البدل الرجالي في المحال التجارية

البداية مع أسعار القمصان الرجالي في المحال التجارية، وهي كالتالي: 

بلغ سعر قميص بتصميم مطرز نحو 499 جنيهًا.

بلغ سعر قميص بدلة خامة خفيفة نحو 525 جنيهًا.

بلغ سعر قميص بدلة قطن نحو 675 جنيهًا.

بلغ سعر قميص بدلة مشجر نحو 595 جنيهًا.

سعر بنطلون البدلة الرجالي في المحال التجارية، فيتو

أسعار القمصان الرجالي في المحال التجارية

بلغ سعر قميص خروج نصف كوم تصميم خطوط عرضية نحو 610 جنيهات.

بلغ سعر قميص تصميم خطوط طولية نحو 399 جنيهًا.

بلغ سعر قميص نص كم طويل نحو 499 جنيهًا.

بلغ سعر قميص بلياقة مطرزة وتصميم مطبوع بالتطريزات نحو 575 جنيهًا.

أسعار القمصان الرجالي الألوان في المحال التجارية

بلغ سعر قميص ألوان سادة نصف كم نحو 499 جنيهًا.

بلغ سعر قميص نصف كم بتصميم تطريز طولي نحو 499 جنيهًا.

بلغ سعر قميص بخطوط طولية ألوان متعددة نحو 359 جنيهًا.

سعر القميص الرجالي في المحال التجارية، فيتو

أسعار البناطيل الرجالي في المحال التجارية

بلغ سعر بنطلون جينز نحو 625 جنيهًا.

بلغ سعر بنطلون قماش خامة خفيفة نحو 265 جنيهًا.

بلغ سعر بنطلون رجالي قماش نحو 469 حنيهًا.

سعر التيشيرت الرجالي في المحال التجارية، فيتو

سعر البنطلون الرجالي في المحال التجارية

بلغ سعر بنطلون شيروال نحو 475 جنيهًا.

بلغ سعر بنطلون برمودة نحو 375 جنيهًا.

أسعار بنطلون البدل الرجالي في المحال التجارية

بلغ سعر بنطلون رجالي قماش جبردين نحو 595 جنيهًا.

بلغ سعر بنطلون بدلة رجالي قماش نحو 549 جنيهًا.

txt

أسعار الملابس الصيفية 2024، التيشيرتات تبدأ من 224 جنيها (صور)

txt

الشعبي يبدأ من 350 والخليجي يتجاوز الـ 1000 جنيه، أسعار الملابس الحريمي في الأسواق (صور)

أسعار التيشيرتات الرجالي في المحال التجارية

بلغ سعر تيشيرت سادة نصف كم نحو 275 جنيهًا.

بلغ سعر تيشيرت نصف كم مطبوع عليه شعار ماركة شهيرة نحو 850 جنيهًا.

بلغ سعر تيشيرت نصف كم رياضي نحو 850 جنيهًا. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الملابس اسعار الملابس الرجالي سعر الملابس البدل الرجالي الملابس الجاهزة المحال التجارية الملابس الرجالي بيع الملابس الجاهزة بدل الرجال سعر البنطلون موضة الصيف 2024

مواد متعلقة

توزيع شهادات التقدير على المتميزين بالدورات التدريبية خلال عمومية غرفة الملابس

الطقم يصل لـ 1600 جنيه، ننشر أسعار ملابس الأطفال في موسم صيف 2024 (صور)

غرفة صناعة الملابس الجاهزة تعقد جمعيتها العمومية لمناقشة استراتيجيتها المقبلة (صور)

تصديري الملابس الجاهزة: تقديم مذكرة لمجلس الوزراء لحل مشكلات القطاع

البدلة بـ 1995 جنيهًا، ننشر أسعار ملابس الأطفال بالأسواق في موسم العيد
ads

الأكثر قراءة

سبب منح الرئيس السيسي أمير الكويت قلادة النيل

مشاهد تحبس الأنفاس، لحظات اجتياح جدار غباري وإعصار قمعي للسعودية (فيديو)

بقى واحد تاني، الأرقام تكشف انهيار أداء محمد صلاح مع ليفربول بعد أمم إفريقيا

لافيينا: اتحاد الكرة ضحك علينا ولبسنا في دوري المحترفين ومش لاقيين رعاة

غياب محمد الشناوي عن مران الأهلي، تعرف على التفاصيل

بعد منعه من الغش، طالب يطعن زميله بالإسكندرية.. والتعليم: سيتم فصله

وزارة البترول تنهي مهام خلود بسيوني من مكتب الوزير وعودتها إلى ميدور

ابنة صلاح جاهين تكشف حقيقة كفره بثورة يوليو وسر نوبات الاكتئاب

منوعات

المزيد

موظفة بأمازون تعثر على قطة صغيرة جائعة داخل طرد

دراسة مثيرة: نصف المدن الأمريكية سيهجرها السكان بحلول عام 2100

أهدت ثوبًا للبابا يوحنا، وفاة أشهر مصممة لفساتين الزفاف في اليابان

بعد استجابته لعلاج السرطان، ملك بريطانيا يستأنف مهامه

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

يصل لـ 9 جنيهات، انخفاض أسعار اللحوم الكندوز وارتفاع البتلو بالأسواق

أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

بدون هزيمة.. أرقام أنشيلوتي في مبارياته ضد بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الزكاة على الذهب المشترى للزينة؟ الإفتاء توضح

أستاذة في الأزهر توضح حكم الشرع في زواج المسلمة السنية من الشيعي

تفسير حلم الرقص فى المنام وعلاقته بانفراج الهم وتغيير الحياة إلى الأفضل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads