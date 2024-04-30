التيشيرت أغلى من القميص.. أسعار الملابس الرجالي في موسم صيف 2024.. وأبرز أشكال الموضة بالأسواق (صور)

أسعار الملابس الرجالي في موسم صيف 2024، طرحت المحال التجارية لبيع الملابس الجاهزة مجموعاتها الجديدة لموضة الرجال لصيف عام 2024، التي تشمل القمصان والبناطيل الكلاسيك والتقليدية والعصرية، فضلًا عن التيشيرتات العصرية.

ابتكار أشكال وتطريزات تلائم مختلف أذواق الرجال

وتتميز الملابس الرجالي في مواسم الصيف بالأناقة والتجدد في الموديلات الكلاسيك، فضلًا عن ابتكار أشكال وتطريزات تلائم مختلف أذواق الرجال.

سعر القميص الرجالي في المحال التجارية، فيتو

جولة فيتو لرصد أسعار الملابس الرجالي في موسم صيف 2024

«فيتو» أجرت جولة ميدانية شملت عددا من المحال التجارية؛ بهدف رصد أسعار الملابس الرجالي في موسم صيف 2024، التي نستعرضها في السطور الآتية:

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أسعار قمصان البدل الرجالي في المحال التجارية

البداية مع أسعار القمصان الرجالي في المحال التجارية، وهي كالتالي:

بلغ سعر قميص بتصميم مطرز نحو 499 جنيهًا.

بلغ سعر قميص بدلة خامة خفيفة نحو 525 جنيهًا.

بلغ سعر قميص بدلة قطن نحو 675 جنيهًا.

بلغ سعر قميص بدلة مشجر نحو 595 جنيهًا.

سعر بنطلون البدلة الرجالي في المحال التجارية، فيتو

أسعار القمصان الرجالي في المحال التجارية

بلغ سعر قميص خروج نصف كوم تصميم خطوط عرضية نحو 610 جنيهات.

بلغ سعر قميص تصميم خطوط طولية نحو 399 جنيهًا.

بلغ سعر قميص نص كم طويل نحو 499 جنيهًا.

بلغ سعر قميص بلياقة مطرزة وتصميم مطبوع بالتطريزات نحو 575 جنيهًا.

أسعار القمصان الرجالي الألوان في المحال التجارية

بلغ سعر قميص ألوان سادة نصف كم نحو 499 جنيهًا.

بلغ سعر قميص نصف كم بتصميم تطريز طولي نحو 499 جنيهًا.

بلغ سعر قميص بخطوط طولية ألوان متعددة نحو 359 جنيهًا.

سعر القميص الرجالي في المحال التجارية، فيتو

أسعار البناطيل الرجالي في المحال التجارية

بلغ سعر بنطلون جينز نحو 625 جنيهًا.

بلغ سعر بنطلون قماش خامة خفيفة نحو 265 جنيهًا.

بلغ سعر بنطلون رجالي قماش نحو 469 حنيهًا.

سعر التيشيرت الرجالي في المحال التجارية، فيتو

سعر البنطلون الرجالي في المحال التجارية

بلغ سعر بنطلون شيروال نحو 475 جنيهًا.

بلغ سعر بنطلون برمودة نحو 375 جنيهًا.

أسعار بنطلون البدل الرجالي في المحال التجارية

بلغ سعر بنطلون رجالي قماش جبردين نحو 595 جنيهًا.

بلغ سعر بنطلون بدلة رجالي قماش نحو 549 جنيهًا.

أسعار التيشيرتات الرجالي في المحال التجارية

بلغ سعر تيشيرت سادة نصف كم نحو 275 جنيهًا.

بلغ سعر تيشيرت نصف كم مطبوع عليه شعار ماركة شهيرة نحو 850 جنيهًا.

بلغ سعر تيشيرت نصف كم رياضي نحو 850 جنيهًا.