الجمعة 26 أبريل 2024
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اقتصاد

أسعار الملابس الصيفية 2024، التيشيرتات تبدأ من 224 جنيها (صور)

أسعار الملابس بموسم
أسعار الملابس بموسم الصيف لهذا العام،فيتو

 شهدت أسعار الملابس الصيفية ارتفاعا هذا العام “2024” مع حلول موسم الصيف، وإقبال المواطنين على شراء الملابس الخفيفة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة. 

 ورصدت فيتو فى جولة ميدانية على المولات والأسواق الأسعار على النحو التالى: 

 

محلات كبيرة  
كوتشيات رجالى ١٠٠٠ إلى ٤٠٠٠ جنيه 
كوتشيات حريمى من ٨٥٠ إلى ٤٠٠٠ جنيه 


محلات فئة متوسطة 
الفستان من ١٤٩٠ إلى ١٧٩٠
شيميز من ٥٢٩ إلى ٩٥٠ 
بنطلونات من ٤٥٠ إلى ٨٤٩


تيشرتات بداية من ٧٥٠ جنيها 
بناطيل بداية من ٩٢٠ إلى ٢٧٩٠ جنيها 
بلوزة بداية من ١٤٩٠ إلى ٢٧٩٠ جنيها 
 

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محلات تبيع منتجات لعلامات تجارية 

تيشرتات بداية من ١١٩٠ جنيها 
بنطلونات بداية من ٩٢٠ إلى ٢٧٩٠ جنيها
بلوزة بداية من ١٤٩٠ إلى ٢٧٩٠ جنيها

الشنط  بداية من ١٢٠٠
الأحذية من 950- 2200
سليبر بداية من 150 إلى ٩٥٠ جنيها


محلات شعبية  
تيشرتات بداية من ٢٢٤ جنيها
بنطلونات بداية من ٢٩٩ إلى ٣٩٩٩ جنيها
بلوزة بداية من ٩٥٠ إلى ٢٧٩٠ جنيها

محلات ملابس رجال 

تيشرتات بداية من ٣٩٩ جنيها  
بناطيل بداية من ٦٩٩ إلى ٣٩٩٩ جنيها

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