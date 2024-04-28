شهدت واقعة عنصرية ضد ويليامز، أتلتيكو مدريد يفوز على أتلتيك بيلباو 3-1 بالدوري الإسباني

الدوري الإسباني، حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزًا كبيرًا على أتلتيك بيلباو بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما بالجولة 33 بالدوري الإسباني.

أهداف مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو

أحرز ثلاثية اتلتيكو مدريد كلًّا من رودريجو دي بول وأنخل كوريا واوناي سيمون في الدقائق 15 و52 و80.

وأحرز هدف أتلتيك بلباو نيكو ويليامز في الدقيقة 45.

وشهدت مواجهة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو، واقعة عنصرية مؤسفة ضد نيكو ويليامز مهاجم الفريق الباسكي.

وقبل نهاية الشوط الأول، تلقى ويليامز إهانات عنصرية من مدرجات أتلتيكو مدريد، وطلب اللاعب من الحكم، إيقاف المباراة.

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وبالفعل توقفت المباراة، وتم تفعيل البروتوكول، لإيقاف الهتافات المسيئة ضد اللاعب عبر نظام المخاطبة للجماهير.

وطلب كوكي وجريزمان ثنائي أتلتيكو مدريد، من جماهير الروخي بلانكوس، التوقف عن الإهانات.

وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن جماهير الروخي بلانكوس كانت تصرخ في وجه ويليامز بكلمة "قرد".

وجاء الرد سريعا من ويليامز، والذي سجل هدف التعادل بعد دقائق قليلة من هذا الموقف، واحتفل بإبراز لون بشرته أمام الجماهير التي كانت تسبه.

هبوط ألميريا بالدوري الفرنسي

الدوري الإسباني، تأكد هبوط فريق ألميريا رسميًّا إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني بعد الهزيمة أمام خيتافي بنتيجة 3-1 أمس السبت، في إطار الجولة الـ33 من الدوري الإسباني.

وهبط ألميريا بعدما جاء في المركز الأخير من جدول ترتيب الليجا برصيد 14 نقطة فقط حيث فاز في مباراة وحيدة وتعادل في 11 وخسر 21 مباراة.



وفي سياق آخر، قاد التركي أردا جولر فريقه ريال مدريد للانتصار (1-0) على مضيفه ريال سوسيداد، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 33 من الليجا، على ملعب "أنويتا".

وسجل جولر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 29، ليعزز ريال مدريد صدارته لجدول ترتيب الليجا، برصيد 84 نقطة، بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه برشلونة، بينما يحتل ريال سوسيداد المركز السادس، برصيد 51 نقطة.

وحسمت أهداف بعد الدقيقة 90 مباريات عديدة للفرق الأوروبية في الموسم الحالي (2023-2024)، كان آخرها وأبرزها انتصار ريال مدريد في الكلاسيكو على غريمه برشلونة (3-2)، بفضل هدف من لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام في الدقيقة 90+1.

ظل مصطلح "فيرجي تايم" مرادفًا لهذه النوعية من الأهداف، إشارة إلى المدرب الإسكتلندي أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد، لا سيما في نهائي دوري أبطال أوروبا 1999، حينما سجَّل تيدي شيرنجهام وأولي جونار سولشاير هدفين في الوقت الضائع.

في الموسم الحالي، ترجمت بعض الفرق الثبات الذهني والمثابرة، إلى أهداف بعد الدقيقة 90 في المباريات الحاسمة، ما أكسبها نقاطًا إضافية، من أبرزها باير ليفركوزن، الذي حوّل تأخره إلى انتصار في 12 مباراة هذا الموسم من (البوندسليجا).

أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف بعد الدقيقة 90

في التقرير التالي الذي رصده موقع (winwin)، نرصد أكبر الفرق الأوروبية هذا الموسم إحرازًا للأهداف القاتلة، في قائمة يتصدرها ليفربول الإنجليزي.

لم يسجّل أي فريق في الدوريات الأوروبية هذا الموسم أهدافًا بعد الدقيقة 90 أكثر من ليفربول، الذي هز لاعبوه شباك الخصوم 17 مرَّة، كان آخرها في الانتصار (1-0) بالجولة 27 أمام نوتنجهام فورست، حينما سجّل داروين نونيز في الدقيقة 90+7.

خلف ليفربول، يأتي بطل الدوري الألماني باير ليفركوزن بـ15 هدفًا، الذي حقق المعجزة وأحرز اللقب لأول مرة في تاريخ النادي.

المميز أن ناديين من الدوري التركي ظهرا في هذه القائمة، وهما جالطة سراي وفنربخشة بنفس الكمّ (14 هدفًا).

يتنافس العملاقان على لقب الدوري التركي بالموسم الحالي قبل 5 جولات من نهاية المسابقة، حيث يحتل جالطة سراي صدارة المسابقة بـ90 نقطة، ويلاحقه مباشرة فنربخشة بـ86 نقطة، ومن المتوقّع أن تلعب أهداف بعد الدقيقة 90 دورًا في حسم اللقب.

ريال مدريد هو الفريق الإسباني الوحيد في هذه القائمة، حيث سجّل لاعبوه 10 أهداف بعد الدقيقة 90 في الليجا.