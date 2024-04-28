باريس سان جيرمان يتعادل مع لوهافر ويتوج بطلا للدوري الفرنسي

تعادل فريق باريس سان جيرمان ولوهافر بنتيجة 3-3 خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري الفرنسي بالموسم الجاري 2023-2024.

وتوج فريق باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي برصيد 72 للمرة 12 في تاريخه.

أهداف مباراة باريس سان جيرمان ولوهافر

تقدم كريستوفر أوبيري للضيوف في الدقيقة 19، وتعادل برادلي باركولا لباريس في الدقيقة 29، قبل أن يتقدم الغاني المخضرم آندريه أيو في الدقيقة 38.

وأحرز عبد الله توريه في الدقيقة 61 الهدف الثالث للوهافر ثم أحرز أشرف حكيمي وراموس هدفي باريس في الدقيقة 78 و95 من المباراة.

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ويتربع باريس سان جيرمان على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 72 نقطة، جمعها من 31 مباراة حيث حقق الفوز في 21 مباراة وتعادل في 9 مواجهات وخسر لقاء واحد.

ويتفوق نادي العاصمة الفرنسي بفارق 14 نقطة عن موناكو صاحب المركز الثاني، بينما يأتي فريق لوهافر في المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة.

تشكيل باريس سان جيرمان:

وأعلن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي لفريقه بمباراة لوهافر.

نافاس، حكيمي، ماركينيوس، دانيلو، بيرالدو، فيتينيا، زاير إيمري، عثمان ديمبلي، أسينسيو، كولو مواني، باركولا.

ووضع إنريكي، كيليان مبابي نجم الفريق وهدافه التاريخي على مقاعد البدلاء، في المباراة التي قد تشهد تتويج باريس بلقب الدوري الفرنسي.

فيما جاء تشكيل لوهافر كالآتي:

ديسماس، لوريس، نيجو، سالمير، أوبيري، سانجانتي، أسامة تيرجالين، عبدولاي توريه، صابي، كاسيمير، أندري آيو.

تفاصيل تنازل مبابي عن مبلغ ضخم

وأغضبت أنباء رحيل مبابي إدارة باريس سان جيرمان، إذ كان يتبقى للاعب أموال من المفترض أن يحصل عليها، وبعد فترة شد وجذب كشف رئيس النادي منذ فترة أن هناك اتفاقًا على ما حدث بينه وبين مبابي، رافضًا الإفصاح عن تفاصيله.

ولكن وفقًا للصحفي الإسباني رامون ألفاريز، والذي قال عبر حسابه على منصة "إكس": "المفاوضات بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي بشأن رحيله، جاءت كالتالي، يتنازل مبابي عن 89.6 مليون يورو كمكافأة الولاء، كما سيتنازل عن 38.2 مليون يورو من راتبه لهذا الموسم".

وأضاف: "يبدو الأمر غريبًا أن مبابي على استعداد للتخلي عن 127.8 مليون يورو، لكن هذه هي المعلومات المتاحة لدي، وهذا هو اتفاقه مع ناصر الخليفي في أغسطس الماضي، حيث تتم هذه التضحية حال عدم تجديد عقده".

وكانت تقارير أشارت في وقت سابق، إلى أن ريال مدريد توصل لاتفاق لضم مبابي مقابل 5 سنوات في صفقة انتقال حر في صيف 2024، على أن يتقاضى راتبًا يتماشى مع نجوم الملكي، مثل، فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام، أي ما يقرب من 15 مليون يورو.

وأفادت التقارير الصحفية، بأنه سيتم تعويض مبابي بمكافأة توقيع ضخمة، قد تصل إلى 140 مليون يورو.

ويلعب قائد منتخب فرنسا بصفوف الفريق الباريسي منذ صيف 2017، عندما انتقل من موناكو مقابل 180 مليون يورو.