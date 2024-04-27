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رياضة

مبابي على دكة بدلاء باريس أمام لوهافر في مباراة التتويج بالدوري الفرنسي

مبابي، فيتو
مبابي، فيتو

أعلن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي لفريقه الذي سيخوض مباراة لوهافر، مساء اليوم السبت، في إطار الجولة 31 من عمر الدوري الفرنسي.

ووضع إنريكي، كيليان مبابي نجم الفريق وهدافه التاريخي على مقاعد البدلاء، في المباراة التي قد تشهد تتويج باريس بلقب الدوري الفرنسي.

ويحتاج باريس سان جيرمان لحصد نقطة على الأقل عندما يواجه لوهافر في ملعب حديقة الأمراء، من أجل حسم التتويج بشكل رسمي.

 

تشكيل باريس سان جيرمان:

نافاس، حكيمي، ماركينيوس، دانيلو، بيرالدو، فيتينيا، زاير إيمري، عثمان ديمبلي، أسينسيو، كولو مواني، باركولا

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فيما جاء تشكيل لوهافر كالآتي:

ديسماس، لوريس، نيجو، سالمير، أوبيري، سانجانتي، أسامة تيرجالين، عبدولاي توريه، صابي، كاسيمير، أندري آيو.

تفاصيل تنازل مبابي عن مبلغ ضخم 

وأغضبت أنباء رحيل مبابي إدارة باريس سان جيرمان، إذ كان يتبقى للاعب أموال من المفترض أن يحصل عليها، وبعد فترة شد وجذب كشف رئيس النادي منذ فترة أن هناك اتفاقًا على ما حدث بينه وبين مبابي، رافضا الإفصاح عن تفاصيله.

 

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ولكن وفقًا للصحفي الإسباني رامون ألفاريز، والذي قال عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء: "المفاوضات بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي بشأن رحيله، جاءت كالتالي، يتنازل مبابي عن 89.6 مليون يورو كمكافأة الولاء، كما سيتنازل عن 38.2 مليون يورو من راتبه لهذا الموسم".

وأضاف: "يبدو الأمر غريبًا أن مبابي على استعداد للتخلي عن 127.8 مليون يورو، لكن هذه هي المعلومات المتاحة لدي، وهذا هو اتفاقه مع ناصر الخليفي في أغسطس الماضي، حيث تتم هذه التضحية حال عدم تجديد عقده".

وكانت تقارير أشارت في وقت سابق، إلى أن ريال مدريد توصل لاتفاق لضم مبابي مقابل 5 سنوات في صفقة انتقال حر في صيف 2024، على أن يتقاضى راتبًا يتماشى مع نجوم الملكي، مثل، فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام، أي ما يقرب من 15 مليون يورو.

وأفادت التقارير الصحفية، بأنه سيتم تعويض مبابي بمكافأة توقيع ضخمة، قد تصل إلى 140 مليون يورو.

ويلعب قائد منتخب فرنسا بصفوف الفريق الباريسي منذ صيف 2017، عندما انتقل من موناكو مقابل 180 مليون يورو.

 

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