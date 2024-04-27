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رياضة

بمشاركة مصطفى محمد، نانت يتعادل أمام مونبلييه بالدوري الفرنسي

مصطفى محمد، فيتو
مصطفى محمد، فيتو

الدوري الفرنسي، تعادل فريق نانت المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخب مصر مصطفى محمد،  أمام مونبلييه بهدف لكل منهما في الجولة الـ31 من منافسات الدوري الفرنسي الممتاز للموسم الحالي 2023/2024.

ومع بداية المباراة أحرز أكور أدامز هدف مبكر لمونبلييه في مرمى نانت.

ومع الدقيقة 7  تعادل ماتياس أبلين يسجل بعد بينية من مصطفى محمد.

وشارك مصطفى محمد في المباراة منذ بدايتها.

تشكيل نانت أمام مونبلييه في الدوري الفرنسي: 

وبهذه النتيجة يحتل فريق نانت المركز الرابع عشر بالدوري الفرنسي برصيد 32 نقطة بينما يحتل مونبلييه المركز الـ12 برصيد 37.

وخسر فريق نانت الذي يلعب له مصطفى محمد لاعب منتخبنا الوطني أمام فريق ستاد رين بثلاثة أهداف نظيفة في إطار منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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واستقبلت شباك نانت ثلاثة عن طريق كليومندو وكليبارد وأمين جوري خلال أحداث الشوط الثاني من عمر المباراة.

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ونجح المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد، في إنهاء صيامه التهديفي مع فريقه نانت، بعدما هز شباك نيس، في الجولة 27 من الدوري الفرنسي.

وسجل مصطفى محمد، الهدف الثاني لصالح نانت في الدقيقة 77 من عمر لقاء نيس، من ضربة جزاء.

ولم يكن اللاعب المصري، هز الشباك مع نانت منذ مواجهة تولوز يوم 11 فبراير الماضي بالجولة 21 من الدوري الفرنسي.

وغابت أهداف مصطفى محمد في 5 مواجهات متتالية في الدوري الفرنسي.

ورفع مصطفى محمد، رصيده إلى 8 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم، متساويا مع الياباني تاكومي مينامينو لاعب موناكو.

ووصل اللاعب المصري إلى هدفه رقم 19 بقميص نانت منذ انضمامه قادما من جالطة سراي التركي.

ترتيب نانت في الدوري الفرنسي

ويحتل فريق نانت المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 31 نقطة، جمعها الفريق من 30 مباراة، حيث حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في أربعة، وخسر 17 مباراة.

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