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خارج الحدود

بعدما صدقت توقعاته، راصد الزلازل الهولندي يثير الجدل مجددا

الكرة الأرضية، فيتو
الكرة الأرضية، فيتو

أثار راصد الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، الجدل مجددا، بعدما تنبأ بوقوع زلازل في تايوان ودول آسيوية، فبعد ساعات من نشره تغريدة عبر موقع "إكس"، وقعت زلازل في تايوان واليابان وإندونيسيا.

 زلزال متوقع في تايوان ودول آسيوية 

 

وحذر هوجربيتس في تغريدته التي نشرها  من "هندسة جديدة وتحركات في الكواكب قد تؤدي إلى نشاط زلزالي خلال اليومين المقبلين في تايوان ومحيطها"، وبعد ساعات قليلة صدقت تلك التوقعات، ووقعت زلازل في الدول المشار إليها.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء اليوم السبت "بي إم كي جي"، وقوع زلزال بقوة 6.5 درجة قبالة سواحل جزيرة جاوا الإندونيسية، شعر به سكان العاصمة جاكرتا.

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 زلزال يضرب اليابان

كما ضرب زلزال آخر، بقوة 6.5 درجة جزر بونين في اليابان، وفقا لما أفادت به هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، مشيرة إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 503.2 كيلومتر.

وقبل الزلازل التي تعرضت لها كل من اليابان وإندونيسيا، تعرضت تايوان لسلسلة زلازل، بلغ أقواها 6.1 درجة، بحسب ما أفادت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية.

والمثير، أن هذه الزلازل كان حذر الراصد الهولندي من وقوعها،  فبعد ساعات قليلة من نشره لتغريدته، وقع زلزال بقوة 6.1 درجة، قبالة ساحل تايوان، فيما توالت زلازل أخرى في إندونيسيا واليابان.

زلزال قوي يضرب تايوان

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