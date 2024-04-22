بعد سلسلة من الهزات، مشاهد توثق لحظات الرعب بعد وقوع زلزال بقوة 6 درجات في تايوان (فيديو)

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" مقاطع مصورة ترصد لحظة وقوع سلسلة من الزلازل في تايوان مساء اليوم الاثنين.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أفادت الوكالة المركزية التايوانية للأرصاد الجوية، بأن زلزالا بقوة 6 درجات ضرب تايوان منذ قليل.

وتعرضت العاصمة التايوانية، لسلسلة من الزلازل مساء الاثنين.



زلزال تايوان المدمر

وكانت المنطقة مركز زلزال بقوة 7.4 درجة وقع في الثالث من أبريل، مما تسبب في انهيارات أرضية أغلقت الطرق حول المنطقة الجبلية، في حين تعرضت المباني في مدينة هوالين الرئيسية لأضرار بالغة.

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سلسلة زلازل تضرب تايوان

وفي مطلع هذا الشهر، ذكرت وكالة الأنباء المركزية في تايوان، نقلًا عن مركز التصدي للكوارث، أن عدد القتلى جراء الزلزال الأخير وصل إلى 10 أشخاص، فيما أصيب 1106 آخرين بجروح.

ووفقا للإحصاءات، تحدث الهزات الأرضية في مقاطعة هوالين أكثر من المناطق الأخرى في الجزيرة، ففي فبراير 2018، أدى زلزال مدمر بلغت قوته 6.5 درجة إلى مقتل 16 شخصا وإصابة 285 آخرين.