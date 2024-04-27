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رياضة

الدوري السعودي، تعادل سلبي بين النصر والخليج في الشوط الأول

النصر، فيتو
النصر، فيتو

النصر والخليج، تعادل فريق النصر مع نظيره الخليج بنتيجة 0-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الدوري السعودي الممتاز.

وكان لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر، وبيدرو ايمانويل مدرب فريق الخليج قد أعلنا تشكيل فريقيهما للمباراة التي تجمعهما في الدوري السعودي.

تشكيل النصر أمام الخليج 

وجاء تشكيل النصر كالتالي:"

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تشكيل الخليج أمام النصر

وتواجد محمد شريف مهاجم المنتخب الوطني أساسيا في تشكيل الخليج الذي جاء كالتالي:"

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وفي نفس الجولة فاز فريق الهلال  على نظيره فريق الفتح 3ـ1 في المباراة  التي جمعت بينهما أمس الجمعة ضمن الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين.

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 وسجل أهداف الهلال ميشايل وروبن نيفيز وعلي البليهي  في الدقيقة 58 , 74, 15+90 وأحرز هدف الفتح لوكاس في الدقيقة 57. 

وبتلك النتيجة يأتي فريق الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 80 نقطة يبقي فريق الفتح كما هو في المركز السادس برصيد 40 نقطة.

تشكيل الهلال أمام الفتح

وجاء تشكيل الهلال أمام الفتح كالتالي:

حراسة المرمى: بونو.

خط الدفاع: لودي , علي البليهي, كوليبالي , سعود عبد الحميد. 

خط الوسط: روبن نيفيز , ناصر , كنو , سلمان , ميشايل. 

خط الهجوم: سافيتش. 

أهلي جدة يخسر أمام الرياض 2-1

تعرض فريق أهلي جدة للخساة أمام مضيفه الرياض بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت مساء أمس الخميس، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل هدفي الرياض، بيراما توري في الدقيقة 43 من ضربة جزاء، عبدالهادي ردن الحراجين في الدقيقة 84.

بينما سجل فرانك كيسي هدف أهلي جدة في الدقيقة 45+10.

بتلك النتيجة، يرفع فريق الرياض رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع عشر، ويتجمد رصيد أهلي جدة عند النقطة 52 في المركز الثالث.

تشكيل أهلي جدة أمام الرياض

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: بسام الحريجي – ميريح ديميرال – روجر إيبانيز – عبدلله العمار.

خط الوسط: فرانك كيسي – محمد المجحد – رياض محرز.

خط الهجوم: آلان سانت ماكسيمان – روبيرتو فيرمينو – فراس البريكان.

فوز الفيحاء على الطائي  

الدوري السعودي، حقق فريق الفيحاء الفوز على ضيفه الطائي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل هدف الفيحاء في شباك الطائي اللاعب سلطان مندش في الدقيقة 47، بعد أن انتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة، يرفع فريق الفيحاء رصيده إلى 38 نقطة في المركز التاسع، ويتجمد رصيد الطائي عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر.

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