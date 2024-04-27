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أخبار مصر

609 آلاف حالة تم تسجيلها على المنظومة الإلكترونية للرعايات والحضانات خلال العام

المشروع القومي للرعايات
المشروع القومي للرعايات والحضانات،فيتو

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار اطلع على عرض مفصل لتحليل بيانات المنظومة الإلكترونية للمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، وبلغ عدد المسجلين على المنظومة 609 آلاف حالة، في الفترة من 1 أبريل 2023 حتى نهاية مارس 2024.

المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ

وقال «عبدالغفار» إن الوزير وجه قطاع الرعاية العلاجية في هذا الصدد، بضرورة التعاون مع المستشفيات الجامعية من خلال الربط على المنظومة الإلكترونية، في إطار التكامل بين كافة مؤسسات الدولة المعنية، بما فيه صالح المرضى.

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نسب التسكين في الرعايات المركزة خلال الفترة من أكتوبر 2022 حتى مارس 2023

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على نسب التسكين في الرعايات المركزة خلال الفترة من أكتوبر 2022 حتى مارس 2023، مقارنة بالفترة من أكتوبر 2023 حتى مارس 2024، ومتوسط مدة الانتظار في الغرفة المركزية لحالات رعايات الأطفال خلال الفترة من ديسمبر 2023 حتى مارس 2024، والتي انخفضت إلى متوسط 21 ساعة انتظار.

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