السبت 27 أبريل 2024
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التطبيق في مايو القادم، ضوابط الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص (إنفوجراف)

الحد الأدنى للأجور،فيتو
الحد الأدنى للأجور،فيتو

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن ضوابط تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص. 

تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه 

وذلك بعد أن أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًّا إلى مديرياتها في مختلف المحافظات، بشأن آليات وضوابط تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الخاص بتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه شهريًّا بدلًا من 3500 جنيه، على أن يتم تعميم هذا الكتاب الدوري على جميع المنشآت اعتبارًا من مايو 2024.

 

 

متابعة تنفيذ المنشأة لما جاء في قرار القومي للأجور

وجه حسن شحاتة وزير العمل، مُديري المديريات ومفتشي العمل، بمتابعة تنفيذ المنشأة،لما جاء في قرار "القومي للأجور"، وقال الوزير إن هذا "القرار" يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال.

كما أكد وزير العمل على حرصه على تحسين الحياة المعيشية للعامل،وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج،الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضًا،وأوضح أن هذه الفترة تشهد تعاونًا، و"حوار اجتماعي "غير مسبوق بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة، وأصحاب أعمال، وعمال، من أجل صياغة بيئة العمل التي تحقق المزيد من التوازن والعدالة،والمصالح المشتركة للطرفين، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وتُشجع على الاستثمار، وتُساهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد.

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