السبت 27 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعادل سلبي بين ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

يوفنتوس مع ميلان
يوفنتوس مع ميلان

حسم التعادل السلبي قمة يوفنتوس وضيفه ميلان، في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت، في الأسبوع 34 من الدوري الإيطالي.

التعادل أبقى الأمور كما هي عليها من حيث ترتيب الفريقين، حيث بلغ ميلان النقطة 70 بالمركز الثاني، ويوفنتوس بالمركز الثالث برصيد 65 نقطة.

وكشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" أن نادي ميلان بدء في فتح أبواب التفاوض مع جوليان لوبيتيجي مدرب ريال مدريد والمنتخب الإسباني السابق ليحل بديلًا لبيولي.

Advertisements

وأكد فابريزيو أن لوبيتيجي متفتح للتفاوض مع مسؤولو النادي الإيطالي ومستعد لقبول مهمة تدريب الفريق.

ميلان يسعى لضم نجم ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، يريد ميلان ضم داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد يرحب برحيل سيبايوس في الصيف، رغم أن عقده مع الميرنجي ينتهي في صيف 2027، بسبب أنه خارج حسابات المدرب كارلو أنشيلوتي.

وأوضحت أن العلاقة ممتازة بين ريال مدريد وميلان، لكن لا يزال هناك خلاف بين الناديين حول صيغة الصفقة.

وذكرت أن ميلان يريد ضم سيبايوس على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، على شاكلة صفقة إبراهيم دياز قبل 3 سنوات.

تراجع أسهم بيولي 

واستقرت إدارة ميلان على إقالة ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق، من قيادة الروسونيري في الصيف المقبل.

ويرتبط ستيفانو بيولي بعقد مع ميلان حتى صيف 2025.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "أكس": "خطط إدارة ميلان للموسم الجديد تظل واضحة ولم تتغير، وهي إقالة ستيفانو بيولي في نهاية الموسم".

وأضاف خبير الميركاتو: "سيتخذ ميلان الخطوات الرسمية للإقالة في الأسابيع المقبلة".

وكان ميلان ودع دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من دور المجموعات، كما خرج مبكرا من كأس إيطاليا أمام أتالانتا.

وخسر الروسونيري ذهاب وإيابا أمام روما في ربع نهائي الدوري الأوروبي، كما خسر لقب الدوري الإيطالي لصالح غريمه إنتر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

الدوري الإيطالي ويوفنتوس يوفنتوس ترتيب الفريقين

مواد متعلقة

بعد الخسارة أمام نيوكاسل، شيفيلد يونايتد يهبط للدرجة الأولى بالدوري الإنجليزي

ماذا قالت الصحف الإنجليزية على مشادة محمد صلاح وكلوب؟

أسطورة ليفربول يكشف سر خلاف صلاح وكلوب

تقارير: محمد صلاح سيرحل عن ليفربول بعد أزمة كلوب

راموس يحلم بالهدف التاريخي مع إشبيلية
ads

الأكثر قراءة

ماذا قالت الصحف الإنجليزية على مشادة محمد صلاح وكلوب؟

مشادة بين محمد صلاح ويورجن كلوب في مباراة ليفربول ووست هام (فيديو)

أنا متربي، أول تعليق من محمد عبد المنعم على الاحتفال بهدفه أمام مازيمبي بشكل مسيء

صدمة لجماهير الأهلي، إصابة وسام أبوعلي قبل مواجهة الإسماعيلي

أحمد كريمة: الاحتفال بشم النسيم مذكور في القرآن الكريم بالدليل

مشادة محمد صلاح ويورجن كلوب تشعل الأحداث في ليفربول.. أبو تريكة يلوم اللاعب.. وبيتر كراوتش يكشف سر الخلاف (فيديو وصور)

يورجن كلوب يعلق على مشادته مع محمد صلاح

تهتك للأنسجة وتعفن، البحوث الزراعية تكشف تعرض البطيخ لتغيرات فسيولوجية

منوعات

المزيد

محكمة أمريكية تقضي بالسجن 20 عاما على النجم العالمي آر كيلي

تسبب في حالة تسمم، إغلاق مطعم شهير بالسعودية

سيتولى إحضار الطعام، تفاصيل احتفال الأمير ويليام وكيت بذكرى زواجهما

مزاد علني لبيع ساعة أغنى رجل كان على تايتانيك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 27-4-2024

سعر السكر في السوق اليوم السبت 27 -4 -2024

يتخطى 126 جنيها، سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم

استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 27 - 4 - 2024

المزيد
ads

انفوجراف

المدخل الوحيد للمساعدات الإنسانية.. مدينة الفاشر مأوى آلاف النازحين (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حدود السعي بين الصفا والمروة في أداء مناسك الحج

كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي يومه؟ البحوث الإسلامية يوضح

أحمد كريمة: الاحتفال بشم النسيم مذكور في القرآن الكريم بالدليل

المزيد
الجريدة الرسمية