تعادل سلبي بين ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

حسم التعادل السلبي قمة يوفنتوس وضيفه ميلان، في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت، في الأسبوع 34 من الدوري الإيطالي.

التعادل أبقى الأمور كما هي عليها من حيث ترتيب الفريقين، حيث بلغ ميلان النقطة 70 بالمركز الثاني، ويوفنتوس بالمركز الثالث برصيد 65 نقطة.

وكشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" أن نادي ميلان بدء في فتح أبواب التفاوض مع جوليان لوبيتيجي مدرب ريال مدريد والمنتخب الإسباني السابق ليحل بديلًا لبيولي.

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وأكد فابريزيو أن لوبيتيجي متفتح للتفاوض مع مسؤولو النادي الإيطالي ومستعد لقبول مهمة تدريب الفريق.

ميلان يسعى لضم نجم ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، يريد ميلان ضم داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد يرحب برحيل سيبايوس في الصيف، رغم أن عقده مع الميرنجي ينتهي في صيف 2027، بسبب أنه خارج حسابات المدرب كارلو أنشيلوتي.

وأوضحت أن العلاقة ممتازة بين ريال مدريد وميلان، لكن لا يزال هناك خلاف بين الناديين حول صيغة الصفقة.

وذكرت أن ميلان يريد ضم سيبايوس على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، على شاكلة صفقة إبراهيم دياز قبل 3 سنوات.

تراجع أسهم بيولي

واستقرت إدارة ميلان على إقالة ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق، من قيادة الروسونيري في الصيف المقبل.

ويرتبط ستيفانو بيولي بعقد مع ميلان حتى صيف 2025.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "أكس": "خطط إدارة ميلان للموسم الجديد تظل واضحة ولم تتغير، وهي إقالة ستيفانو بيولي في نهاية الموسم".

وأضاف خبير الميركاتو: "سيتخذ ميلان الخطوات الرسمية للإقالة في الأسابيع المقبلة".

وكان ميلان ودع دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من دور المجموعات، كما خرج مبكرا من كأس إيطاليا أمام أتالانتا.

وخسر الروسونيري ذهاب وإيابا أمام روما في ربع نهائي الدوري الأوروبي، كما خسر لقب الدوري الإيطالي لصالح غريمه إنتر.