السبت 27 أبريل 2024
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أخبار مصر

لأول مرة منذ عامين، ارتفاع إنتاج واستهلاك البن عالميًا (إنفوجراف)

الإنتاج العالمي من
الإنتاج العالمي من البن،فيتو

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ المعلومات بمجلس الوزراء عن تصاعد إنتاج إنتاج واستهلاك البن عالميًا على الرغم من زيادة التضخم العالمي. 

حيث حقق الإنتاج العالمي من البن في 2023 /2024 فائضًا طفيفًا أمام حجم الاستهلاك رغم أزمات التضخم العالمي، وذلك بعد عجز ملحوظ بين الإنتاج والاستهلاك خلال عامي 2021 /2022 و2022 /2023، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على حركة الأسعار العالمية لأول مرة من عامين.

 زراعة أشجار البن بالأراضي المكشوفة في مصر

جدير بالذكر أن الباحثون في معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية نجحوا في تحقيق نتائج إيجابية جديدة في زراعة أشجار البن بالأراضي المكشوفة، وتحقيق إنتاجية جيدة من الفدان الواحد في خطوة أولية لزيادة المنزرع من مساحات البن الذي تستورد مصر منه سنويا قرابة الـ70 طنا.

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"معلومات الوزراء" تبرز تجربة زراعة البن لأول مرة في مصر (إنفوجراف)

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3.2 % معدل نمو الاقتصاد العالمي في 2024 - 2025 (إنفوجراف)

تسعى إلى زراعة البن في مصر تتم تحت أشجار المانجو والنخيل لتوفير احتياجات البن من الظل والرطوبة، لكن لأول مرة يتم تحقيق نتائج جيدة على مستوى الإنتاجية في الزراعة بالأراضي المكشوفة بعد نجاح المعاملات الزراعية المختلفة التي نفذها الفريق البحثي على مستوى برامج التغذية السمادية والتقليم المناسبة لأشجار البن وتم الوصول لإنتاجية بلغت 1.5 طن للفدان، وتم حصادها خلال الأسابيع الماضية.

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