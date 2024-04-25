محافظ الشرقية يُشيد بمجهودات وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام والتي تسعى جاهدة لتنفيذ محاور تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الارتقاء بحقوق الإنسان.

يأتي تنفيذ الاستراتيجية، في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص وتهدف للنهوض بجميع حقوقه في الدولة المصرية من خلال تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية له، والبناء على التقدم الفعلي المحرز في مجال تعزيز الحقوق والحريات.

Advertisements

مجهودات الوحدة خلال 3 أشهر

وقالت الدكتوره أسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية، إن المحاسب محمد فوزي مدير وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام قد أوضح أن مجهودات الوحدة خلال الـ 3 أشهر الماضية، والتي من خلالها تم التركيز على محاور الاستراتيجية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية " كالحق في الصحة – الحق في التعليم - الحق في الغذاء – الحق في السكن اللائق" وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن..وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة "المتمثلة فى مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الصحة ومديرية التموين وذلك بتشكيل لجان للمرور على دور الأيتام والمسنين والأحداث والمنشآت الصحية لنشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد ودراسة المشكلات المتعلقة بالمترددين على تلك المنشآت من خلال عمل استبيانات لهم لقياس مدى رضاءهم عن حسن أداء وتقديم الخدمات بمراكز ومدن المحافظة

متابعة اللجان للمؤسسات وأماكن المسنين

حيث تمت متابعة اللجان الى مؤسسة تربية البنين والبنات التابعة لـ ( جمعية صناع الحياة لتنمية المجتمع ) بالزقازيق ودار المسنين الخيرية بالغار - مركز الزقازيق ودار مسنين الصفوة بأبوحماد ومركز الزقازيق. ومستشفي الرمد بالزقازيق ومستشفي مشتول السوق المركزي ووحدة صفط الحنة التابعة لإدارة أبو حماد الصحية بالزقازيق.وتم ايضا المرور على المخابز البلدية بنطاق دائرة المحافظة وضبط ٣٧٠ مخالفة تموينية تنوعت ما (بين نقص وزن - خبز غير مطابق للمواصفات) وكذلك المرور على الأسواق والمحلات العامة وضبط ٤٩ مخالفة تنوعت مابين (عدم الإعلان عن الأسعار- سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية )

أنشطة غير مرخصة

وضبط ٧ مخالفات للأنشطة غير المرخصة والمرور علي محطات الوقود بالإضافة إلى مستودعات أنابيب البوتاجاز وتم ضبط ١٠ مخالفات تنوعت ما بين منظفات مجهولة المصدر وكذلك بيع مواد بترولية زيادة عن الأسعار المحددة وكذلك ضبط ١٥ مخالفة ( الذبح خارج السلخانة - عدم لف اللحوم بالشاش ) أثناء المرور علي محلات بيع اللحوم والجزارة حيث أشار مدير وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام إلى استمرارية المرور الدوري للوحدة علي المنشآت الخدمية المختلفة والحث علي أداء خدمة متميزة وفحص الشكاوي والعمل علي حلها لتقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين.