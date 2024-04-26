الجمعة 26 أبريل 2024
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تزيين غير تقليدي لعروس يثير استغراب متابعين في السعودية (فيديو)

تزيين الزفاف في السعودية،
تزيين الزفاف في السعودية، فيتو

أثار مقطع فيديو لتزيين شعر عروس في السعودية، استغراب الكثيرين من داخل المملكة وخارجها، بعد تناقله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

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 تزيين عروس في السعودية

ويظهر في الفيديو تزيين شابة على طريقة أهالي  منطقة جازان في أقصى جنوب غرب السعودية، وهي طريقة غير تقليدية تستمد تفاصيلها المتوارثة من الطبيعة والعادات والتقاليد التي تميز المكان.

فقد استلهمت النساء هناك، من الطبيعة طريقة لتزيين أنفسهن، عبر الاستفادة من النباتات العطرية الكثيرة التي تنمو في المنطقة الجبلية التي تميز جازان.

 

ويتم تزيين شعر العروس كما في الطريقة التي يوثقها الفيديو، عبر وضع الطيب في الشعر، وهو مادة عطرية تعجن مع الماء، ثم يجدل الشعر ويرفع ويلف ويفرق من الأمام ثم يربط في الشعر، الكادي أو الخضار أو البعيثران، وهي عبارة عن زهور عطرية متنوعة وجميلة الرائحة.

وفي الخطوة التالية والأخيرة، يرص الفل بلونه الأبيض، بعد نظمه في خيوط أو طغي  وهو سعف النخيل الذي ينشف ويقشر ويقص بشكل رفيع بحيث يصبح كالخيط ليسهل إدخال ونظم الفل فيه، ثم يغطى كامل الشعر من أعلى إلى أسفل، ليظهر بالشكل المعروف عن العروس الجازانية التي يغطي لون الفل الأبيض كل شعرها.

وتختص كل تلك الزينة بالشعر فقط، فيما يبقى للعروس الجازانية الكثير من التفاصيل، مثل ارتداء الحلي الذهبية، وفستان الزفاف والحناء، قبل اكتمال استعداداتها لحفل الزفاف.

وبينما أبدت بعض المدونات، استغرابهن من تلك الطريقة في تزيين شعر العروس، عبرت أخريات عن رغبتهن بتجريبها، فيما شرحت أخريات خبرن استخدام النباتات العطرية في التزيين وتسريح الشعر، تفاصيل ونصائح للراغبات.

وكتبت إحدى المغردات في تعليق على فيديو تزيين العروس: “يا حبي لجيزان وأهل جيزان وعاداتهم، حضرت مناسبة لهم وحطيت فل ولبست نفس لبسهم”.

 موطن زراعة البن الفاخر 

وتنمو في جبال جازان التي تطل على البحر الأحمر، الكثير من الأشجار المثمرة، بينما تعد موطنًا لزراعة أشجار البن الفاخر، وفي تلك الطبيعة الساحرة كما يصفها أهلها وزوارها، لا يقتصر استخدام النباتات العطرية والزهور على النساء فقط، حيث لا يتردد الرجال في استخدامها فيما يشبه التاج الذي يزين رؤوسهم.

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