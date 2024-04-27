أمريكا عن رفضها إرسال أنظمة باتريوت لأوكرانيا: ليس لدينا فائض

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، أن الولايات المتحدة لا تمتلك أنظمة دفاع جوي متاحة من طراز "باتريوت" يمكن نقلها إلى أوكرانيا.

وفي مقابلة مع قناة "أم أس أن بي سي" الإخبارية الأمريكية، أضاف ساليفان أن أنظمة باتريوت الأمريكية يتم نشرها الآن في مختلف أنحاء العالم، لحماية القوات الأمريكية.

وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي، أنه إذا تمكنوا من تحرير بطاريات باتريوت زائدة، فإنه سيتم إرسالها إلى أوكرانيا، مضيفا أن واشنطن ليست مستعدة للمخاطرة بتقويض أمنها.

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وأكد ساليفان أن بلاده تعتزم في الوقت ذاته إقناع الشركاء الأوروبيين وفي مناطق أخرى من العالم، بتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي المتاحة لديهم.

تراجع القوات الأوكرانية أمام القوات الروسية على جبهات القتال

وتأتي تصريحات ساليفان في ظل تراجع القوات الأوكرانية أمام القوات الروسية على جبهات القتال في أوكرانيا، حيث تعاني كييف من مشاكل في الدفاع الجوي، وتزايدت الحديث في أوائل الشهر الجاري عن ضعف النظام الجوي الأوكراني، مما دفع الولايات المتحدة للنظر في إمكانية تقديم دعم عسكري لكييف.

حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا

كما تأتي هذه التصريحات في وقت أعلن فيه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار، فيما تسعى واشنطن إلى الإسراع في تسليم المساعدات إلى كييف بعد شهور على تعطل إقرارها في الكونجرس.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، الخميس الماضي، بأن حزمة المساعدات هذه تشمل عقود الأسلحة لأوكرانيا من بينها "أنظمة دفاع جوي باتريوت وذخائر مدفعية وطائرات بدون طيار وأسلحة مضادة للطائرات بدون طيار وصواريخ جو-جو".

وكتبت صحيفة "واشنطن بوست"، مؤخرا، نقلا عن مسؤولين في كييف، أن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من نقص في ذخيرة الدفاع الجوي.

وهذه ثاني حزمة يُعلن عنها هذا الأسبوع، بعد الكشف عن مساعدات بقيمة مليار دولار لكييف الأربعاء. وهما جزء من ميزانية المساعدة البالغة قيمتها 61 مليار دولار لكييف والتي أقرها الكونجرس هذا الأسبوع ووقع عليها لاحقا الرئيس جو بايدن.