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تدشين تحالف دعم مشروعات التخرج لطلاب كليات الزراعة بجامعة عين شمس

تدشين تحالف دعم مشروعات
تدشين تحالف دعم مشروعات التخرج

 تحتفل كلية زراعة جامعة عين شمس بتدشين تحالف مشاريع البيوتكنولوجي لدعم مشروعات التخرج لطلاب كليات الزراعة في مجال التكنولوجيا الحيوية  بالمجال الزراعي بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الزراعة جامعة عين شمس وذلك لتمويل ٢٧ مشروعا يستفيد منها ١٣٥ طالبا بتمويل من أكاديمية البحث العلمي بمبلغ ٢٠٢٥٠٠٠ جنيه.

وجاء ذلك برعاية الدكتور  محمد ضياء زين العابدين – رئيس جامعة عين شمس وكلا من الدكتور  جينا الفقي – القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والدكتور  ثناء النوبي – القائم بأعمال عميد كلية زراعة عين شمس.

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وفازت كلية الزراعة جامعة عين شمس للمرة الأولي هذا العام وذلك منذ انطلاق برنامج «مشروعي بدايتي» وعلي مدار احد عشر عاما   بأكاديمية البحث العلمي لدعم مشروعات التخرج لطلاب الجامعات، والبرنامج يعُد أكبر برنامج لدعم مشروعات التخرج في الوطن العربي، ويُمثل رافدًا أساسيًا من روافد الشركات الناشئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

ويهدف التحالف بقيادة كلية الزراعة جامعة عين شمس الي دعم مشروعات التخرج الخاصة بطلاب كليات الزراعة لدعمهم وتشجيعهم مشروعاتهم للاستفادة منها مستقبلا في الشركات الناشئة من خلال التطبيق العملي لمشاريع التخرج التي تعود بالنفع علي قطاع الزراعة  وتفعيلها كمخرجات تعود بالنفع علي قطاع الاستثمار في المجال الزراعي وعلي المجتمع الزراعي في المجمل وإعطاء شباب الخريجين الفرصة لقيادة قاطرة تطوير القطاع الزراعي في مصر فالمرحلة القادمة.

ويضم التحالف كليات الزراعة في عدة جامعات بقيادة كلية الزراعة جامعة عين شمس وهم جامعة عين شمس – جامعة النيل – جامعة المنصورة – جامعة الإسكندرية – جامعة الفيوم.

وتشارك بالأشراف الأكاديمي علي المشروعات  عدة جامعات ومراكز بحثية بإجمالي ٢٧ مشرف ومشرفة من مركز بحوث الصحراء – مركز البحوث الزراعية – المعهد القومي للجينات.

يقود التحالف من علماء كلية الزراعة جامعة عين شمس الدكتور اشرف بكري- أستاذ ورئيس قسم الوراثة  كباحث رئيسي للتحالف ويمثل الباحث المناوب للتحالف كلا من الدكتور سماح هاشم- أستاذ الميكروبيولوجي المساعد والدكتورة نور الهدي هاني – مدرس الوراثة 
 

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