جامعة طيبة التكنولوجية تشارك في ملتقى حوار الحضارات

شاركت جامعة طيبة التكنولوجية، في فعاليات ملتقى حوار الحضارات للشباب المصري الصيني بمشاركة نخبة من المسؤولين الصينيين والمصريين، بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، ومن أجل مواصلة تنفيذ رؤية زعيمي مصر والصين حول دور الشباب في المستقبل وتعزيز الدور النشط للتواصل وتبادل التعلم الحضاري والإنساني.



تعزيز التواصل الثقافي بين الشباب

وأكد الدكتور عادل زين، رئيس الجامعة، أهمية مشاركة طلاب جامعة طيبة التكنولوجية في هذا الملتقى، الذي يساهم في تعزيز التواصل الثقافي بين الشباب المصري والصيني، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، مضيفا أن الحضارة المصرية والصينية من أقدم الحضارات في العالم، وقد ساهمتا بشكل كبير في تقدم الإنسانية، ونحن نؤمن بأن التبادل الثقافي بين شباب البلدين سيساهم في تعزيز هذه العلاقات التاريخية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.

Advertisements



الشباب في الصين ومصر يتحملان مسؤولية نهضة الأمة

وخلال كلمته في الملتقى، أكد دو تشان يوان رئيس المجموعة الصينية للإعلام الدولي، أن الشباب في الصين ومصر يتحملان مسؤولية نهضة الأمة وأن يستكشفوا بنشاط مسارات التحديث ذات الخصائص الفريدة، مضيفا أن شباب الصين ومصر يتحملان مسؤولية التبادلات الودية ويعملوا بنشاط على بناء رابطة المصير المشترك بين الصين ومصر، تتمتع كل من الصين ومصر بتاريخ طويل ورائع، وكلاهما من الدول النامية الكبرى ذات قوة التأثير الكبيرة.



وبدورها، أكدت نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب المصري، أن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورًا مستمرًا في كافة المجالات علي مدى العقود الستة الماضية وقد أثبتت هذه العلاقات قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية والداخلية , حيث تعد مصر أول دولة في الشرق الأوسط أقامت تبادلًا دبلوماسيًّا مع الصين في العصر الحديث منذ عام 1928.



وفي حديثها عن الشباب، قالت باخوم، إن الشباب في الصين ومصر يتحملان مسؤولية خلق المستقبل بشكل مشترك وبناء موطن أفضل للبشرية بشكل فعال، ويتمتع الشباب برؤية واسعة ويشكلون قوة جديدة في الاستجابة للتحديات العالمية، وفي مواجهة التحديات العالمية المتزايدة التعقيد، يتعين على الشباب في الصين ومصر أن يكونوا مبعوثي السلام وأن يدعموا التوافق والجهود المتواصلة، التي تبذلها الدولتان لحل النزاعات الإقليمية سلميا، ينبغي لنا أن نكون رسلا أصدقاء للبيئة ونلعب دورا نشيطا في تعزيز التنمية المستدامة.



فيما، أشار عماد الأزرق رئيس مركز التحرير للدراسات والبحوث، إلى أن الشباب يلعب دور بالغ الأهمية في تعزيز التبادلات الثقافية بين القاهرة وبكين، وبناء مجتمع مصير مشترك بين البلدين، بما يعود بالنفع علي شعبي البلدين.

يشار إلى أن وفد الجامعة المشارك ضم كل من، الدكتور صفوت آدم، والدكتورة سارة عبدالناجي، والدكتور عمر السنوسي، والدكتور خالد خليفة، وم. هاجر أحمد، وأ. محمد يحيى، مسؤول العلاقات العامة، وعدد كبير من الطلاب.