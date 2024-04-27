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جامعة الأقصر تنظم فاعليات برنامج النشر العلمي بمركز تنمية القدرات

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر الدكتور حمدي محمد حسين، فيتو

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر برنامج (النشر العلمي) on line، وهو برنامج تدريبي مدته خمس عشرة ساعة، يُقدم في ثلاثة أيام متتالية، تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة.

أهداف البرنامج 

يهدف البرنامج إلى إكساب المتدربين أهم المعارف والمهارات الأساسية المتعلقة بالنشر العلمي المحلي والدولي، مع التركيز على الاتجاهات الأساسية لإعداد البحوث المتوافقة مع المعايير الدولية، وتنبيه المتدربين لتجنب بعض الأخطاء الشائعة في عملية النشر الدولي وكتابة البحوث.

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وقد أكد الدكتور رئيس الجامعة أهمية برنامج النشر العلمي لأعضاء هيئة التدريس وللجامعة نفسها؛ فالنشر العلمي يعود بالفائدة على الباحث والجامعة في الآن نفسه، فالنشر العلمي يهيئ الباحثين لمتابعة أحدث تطورات التخصص والمشاركة في دعم التخصص وتطويره، كما يساهم البحاث بنشاطه العلمي المنشور في الارتقاء بتصنيف جامعته بين جامعات العالم.

تطوير إمكانات شباب أعضاء هيئة التدريس

وفي ذات الصدد قال الدكتور محمود النوبي أحمد مدير المركز سوف تركز الدورة على تطوير إمكانات شباب أعضاء هيئة التدريس والباحثين في مجال البحث والنشر العلمي بما ينسجم مع المعايير العالمية، وذلك بما يتم عرضه في البرنامج التدريبي عن أهم قواعد وشروط النشر في الدوريات العالمية، والتعريف بطرق اختيار الدوريات المناسبة، وغيرها من  الموضوعات المهمة للباحثين وأعضاء هيئة التدريس.

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