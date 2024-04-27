السبت 27 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف منزلًا شرقي مخيم البريج وسط غزة

غزة،فيتو
غزة،فيتو

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلًا شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة

 

وقبل وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة بـ غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 34388 شهيدا و77437 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وأشارت وزارة الصحة في غزة، إلى ارتكاب قوات الاحتلال 4 مجازر في القطاع في الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 32 شهيدا و69 مصابا.

العدوان الإسرائيلي علي غزة

كذلك أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 491 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، في وقت سابق من اليوم السبت، ارتفاع عدد المعتقلين في الضفة الغربية إلى 8480 منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

Advertisements

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال الساعات القليلة الماضية 20 فلسطينيا في مناطق عدة بالضفة الغربية.

200 يوم من العدوان الإسرائيلي علي غزة

وأمس، وصفت المديرة الإقليمية لـ منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حنان بلخي، الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي بكل المقاييس"، وذلك بعد تجاوز الحرب يومها الـ 200.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قالت بلخي: "مر ما يزيد على 200 يوم على الأزمة الطاحنة في غزة، حيث عانى فيها سكان القطاع أشد المعاناة، وتحول القطاع بأكمله إلى أرض لا تصلح للحياة".

وقدرت المديرة الإقليمية للصحة العالمية أن أكثر من 1.7 مليون شخص في عداد النازحين، إذ اضطروا للمغادرة فرارا من "العنف غير المسبوق، بعد أن فقدوا كل عزيز وغال، منازلهم وممتلكاتهم وأحباؤهم كذلك".

وشددت على أن الحرمان من الاحتياجات الأساسية، المتمثلة في الغذاء والوقود والصرف الصحي والمأوى والأمن والرعاية الصحية، أمر غير إنساني ولا يمكن التسامح معه، معتبرة أن استمرار هذا الوضع ينذر بازدياد الإصابات واقتراب المجاعة وتفشي الأمراض.

وتطرقت بلخي إلى المخاوف الدولية والإقليمية من وقوع المجاعة في قطاع غزة، مضيفة أن المجاعة التي بدأت تلوح في الأفق هي ما نخشاه حقا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الاسير الفلسطيني الصحة العالمية العدوان الاسرائيلي علي غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع طيران الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

السيسي يستعرض مع رؤساء البرلمانات العربية جهود التهدئة في غزة

مصر تواصل أعمال الجسر الجوي اليومي لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 34 ألفا و388 شهيدا

المظاهرات المطالبة بوقف العدوان على غزة تجتاح الجامعات الأمريكية.. اعتصامات واعتقالات ومواجهات مع الشرطة.. ومخاوف من تحولها لسيناريو انتفاضة حرب فيتنام

ads

الأكثر قراءة

مشادة بين محمد صلاح ويورجن كلوب في مباراة ليفربول ووست هام (فيديو)

قرار قضائي في اتهام مرتضى منصور بسب وقذف عمرو أديب

عاصفة ترابية، الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

جريمة طفل شبرا تهز العالم، النشطاء يكشفون تطورات القضية ويطالبون بإعدام المحرض

أول تعليق من مها الصغير على شائعة انفصالها عن أحمد السقا

ضربة جديدة، سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 27 أبريل 2024

بدون راحة، الأهلي يخوض مرانا خفيفا اليوم استعدادا للإسماعيلي

ليفربول يسقط مجددا في الدوري الإنجليزي بالتعادل أمام وست هام 2-2 (فيديو)

منوعات

المزيد

سيتولى إحضار الطعام، تفاصيل احتفال الأمير ويليام وكيت بذكرى زواجهما

مزاد علني لبيع ساعة أغنى رجل كان على تايتانيك

أعاصير وعواصف رعدية عنيفة تضرب عدة ولايات بالولايات المتحدة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 28-4-2024، أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

تجاوز 25 ألف دولار، سعر القصدير اليوم السبت 27 أبريل 2024

سعر السكر في السوق اليوم السبت 27 أبريل 2024

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

المدخل الوحيد للمساعدات الإنسانية.. مدينة الفاشر مأوى آلاف النازحين (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل يعد الموت في الأماكن المقدسة من علامات حسن الخاتمة؟.. الإفتاء تجيب

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالسعادة والرزق والوفير

ما حكم الحج والعمرة عن طريق المسابقات؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية