الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

بعد 5 أيام من دفنها، نيابة طنطا تستخرج جثمان سيدة توفيت بخطأ طبي

نيابة طنطا تستخرج
نيابة طنطا تستخرج جثمان سيدة توفيت بخطأ طبي ،فيتو

قررت النيابة العامة بطنطا فى المحضر رقم ٢٨٧٠ لسنة ٢٠٢٤ إدارى ثان طنطا، اليوم الأربعاء، استخراج جثمان إحدى السيدات ضحية الإهمال الطبى، والتى توفت بمستشفي خاص بمدينة طنطا وتم دفنها السبت الماضي أثناء إجراء جراحة لاستئصال المرارة.

مقتل سيدة مسنة على يد لص حاول سرقة منزلها في الغربية

رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر الدولي الثامن لكلية التجارة

استخراج الجثة وأخذ عينة دم

وأمرت النيابة العامة باستخراج الجثة واخذ عينة دم، وأمرت باستعجال تقرير الطب الشرعي حيث إن الضحية تم دفنها بمقابر أسرتها بطنطا.

وكان زوج الضحية قد تقدم ببلاغ جديد ضد الطبيب المعالج ، الذى تسبب في وفاتها أثناء قيامها بعملية استئصال المرارة، حيث قال في المحضر إنه فوجئ بتدهور حالتها الصحية بعد خروجها من غرفة العمليات، وبدأت تعاني من نقص حاد بالدم وهبوط بالدورة الدموية وتدهور كامل بأجهزة الجسم وذلك بسبب قطع أحد الشرايين أثناء إجراء العملية.

Advertisements

كما صرح محامي ورثة المريضة المتوفاة المستشار وليد الفولي المحامي بالنقض أن التحقيقات مازالت أمام النيابة العامة والاتهام موجه لأحد كبار الأطباء تخصص أورام وأمراض الدم ويدعى “م.ا” بالإهمال والخطأ الطبي الذى تسبب فى الوفاة.

وتابع أن المستشفى الذى تم إجراء العملية به لم يتبين نسب التقصير إليها في التحقيقات حتى الآن.

وأفاد ” الفولي ” أن العقوبة فى مثل هذه الحالات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

-إعلانات-

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية أحداث محافظة الغربية اليوم

مواد متعلقة

وفاة سيدة نتيجة خطأ طبي في عملية جراحية لاستئصال المرارة بطنطا

رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر الدولي الثامن لكلية التجارة

مقتل سيدة مسنة على يد لص حاول سرقة منزلها في الغربية

وافتها المنية أثناء عملها، رئيس جامعة طنطا ينعى أخصائية التمريض بالمستشفى التعليمي العالمي
ads

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار شاي ليبتون في الأسواق

طقس الغد، تحذير لسكان هذه المناطق من الأتربة العالقة والرمال

تحذير من الأرصاد، حالة الطقس غدا الخميس 25-4-2024 فى مصر

رسميا.. كاف يصدم اتحاد العاصمة الجزائري في أزمة نهضة بركان

تحول مفاجئ، مؤسس الجنجاويد يعلن انحيازه للجيش السوداني ضد الدعم السريع

صحيفة بريطانية تفجر مفاجأة بشأن التنسيق بين الأمم المتحدة وجيش الاحتلال لغزو رفح

بعد 5 أيام من دفنها، نيابة طنطا تستخرج جثمان سيدة توفيت بخطأ طبي

حيثيات الحكم على المتهم بالتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

Advertisements

منوعات

المزيد

الأسماك الإستوائية تغزو مياه أستراليا بسبب تغير المناخ

العالم ينتظر حدثًا مميزا اليوم والسر في الرقم 4، والنشطاء: يأتي كل 100 عام

للمرة الأولى منذ ٧٠ عاما، مذنب أم التنانين يدخل النظام الشمسي في هذا الموعد

اكتشاف نوع جديد من البكتيريا الفتاكة في الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار شاي ليبتون في الأسواق

انخفاض سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 24- 4- 2024

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 24-4-2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 24-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

عناصر غذائية مهمة تناولها يوميا للمحافظة على صحتك (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

كيف يدخل غير المسلم في رحمة الله؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

أهمية العلم، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 15 من سورة النمل

مرجع المسلمين في الفقه والحديث، لمحات في حياة أم المؤمنين السيدة عائشة  

المزيد
الجريدة الرسمية