مصير هذا الثنائي في برشلونة الموسم القادم

كشفت تقارير إعلامية اليوم السبت عن موقف برشلونة من استمرار الثنائي البرتغالي كانسيلو و جواو فيليكس رفقة الفريق خلال الموسم القادم.

ووفقًا لصحفية "سبورت" الإسبانية، فإن فريق برشلونة لديه النية في استمرار الثنائي مع الفريق الموسم المقبل لكن بالشروط التي تتناسب مع الوضع المالي للنادي.

وذكرت الصحيفة إن مسؤولو برشلونة يسعون لاستمرار كانسيلو مع الفريق عن طريق التفاوض مع مانشستر سيتي وطلب تجديد إعارته ثم التفاوض مع اللاعب على تقليل راتبه.

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أما عن وضع جواو فيليكس فإن الفريق الكتالوني سيتفاوض على تجديد إعارة اللاعب بنفس شروط العقد السابق من أتليتكو مدريد التي أكدت الصحيفة أنهم متفتحون لإنهاء الصفقة.

موقف برشلونة من التخلي عن نجمه لباريس سان جيرمان

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن خورخي مينديز وكيل أعمال يامين يامال أخبر مسؤولو الفريق الفرنسي بعدم وجود أي نية لدى الفريق الكتالوني في التخلي عن يامين يامال مهما كان العرض المالي.

5 لاعبين لتدعيم الجناح الأيسر

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه رغم قدرة رافينيا وجواو فيليكس على اللعب بمركز الجناح الأيسر، إلا أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، يريد دعم هذا المركز في الصيف.

وأشارت إلى أن ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، يعمل على تلبية رغبة تشافي، ويراقب لاعبين في هذا المركز مثل كاورو ميتوما نجم برايتون، وخفيتشا كفاراتسخيليا نجم نابولي، وجابرييل مارتينيلي نجم آرسنال، ليروي ساني نجم بايرن ميونخ.

وأوضحت أن نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو عاد أيضا مرة أخرى إلى قائمة اهتمامات ديكو في الصيف المقبل، رغم أنه جدد عقده في شهر ديسمبر الماضي.

ويعد دعم الجناح الأيسر بلاعب جديد الأولوية الثانية في ميركاتو برشلونة بعد التعاقد مع لاعب جديد في خط الوسط.

لاعبون وسط مرشحين لبرشلونة

كشفت تقارير صحفية عن رغبة فريق برشلونة في تدعيم خط الوسط خلال الإنتقالات الصيفية خاصة بعد استمرار تشافي كمدير فني للفريق خلال الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن الفريق الكتالوني استقر على قائمة مختصرة تضم ثلاثة لاعبين لضم أحدهم لتدعيم خط وسط الفريق وهم دوجلاس لويز لاعب أستون فيلا، مارتن زوبيميندي لاعب ريال سوسيداد، كيميتش لاعب بايرن ميونخ.

وبحسب الصحيفة إن مارتن زوبيماندي لاعب ريال سوسيداد يعد علي رأس تلك القائمة بناء على رغبة تشافي حيث كان المدرب الإسباني يريد ضمه خلال الموسم الماضي.