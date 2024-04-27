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رياضة

نجما بايرن ميونخ وآرسنال ضمن اهتمامات برشلونة

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن نادي برشلونة يرغب بشدة في دعم مركز الجناح الأيسر بلاعب جديد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه رغم قدرة رافينيا وجواو فيليكس على اللعب بمركز الجناح الأيسر، إلا أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، يريد دعم هذا المركز في الصيف.

5 لاعبين لتدعيم الجناح الأيسر 

وأشارت إلى أن ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، يعمل على تلبية رغبة تشافي، ويراقب لاعبين في هذا المركز مثل كاورو ميتوما نجم برايتون، وخفيتشا كفاراتسخيليا نجم نابولي، وجابرييل مارتينيلي نجم آرسنال، ليروي ساني نجم بايرن ميونخ.

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وأوضحت أن نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو عاد أيضا مرة أخرى إلى قائمة اهتمامات ديكو في الصيف المقبل، رغم أنه جدد عقده في شهر ديسمبر الماضي.

ويعد دعم الجناح الأيسر بلاعب جديد الأولوية الثانية في ميركاتو برشلونة بعد التعاقد مع لاعب جديد في خط الوسط.

لاعبون وسط مرشحين لبرشلونة 

كشفت تقارير صحفية عن رغبة فريق برشلونة في تدعيم خط الوسط خلال الإنتقالات الصيفية خاصة بعد استمرار تشافي كمدير فني للفريق خلال الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن الفريق الكتالوني استقر على قائمة مختصرة تضم ثلاثة لاعبين لضم أحدهم لتدعيم خط وسط الفريق وهم دوجلاس لويز لاعب أستون فيلا, مارتن زوبيميندي لاعب ريال سوسيداد، كيميتش لاعب بايرن ميونخ.

وبحسب الصحيفة إن مارتن زوبيميندي لاعب ريال سوسيداد يعد علي رأس تلك القائمة بناء على رغبة تشافي حيث كان المدرب الإسباني يريد ضمه خلال الموسم الماضي.

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