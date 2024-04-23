الثلاثاء 23 أبريل 2024
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اقتصاد

بمناسبة اليوم العالمي للكتاب، "الإحصاء": 1409 عدد دور الكتب والمكتبات خلال عام 2022

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء،فيتو

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء،  بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للكتاب والذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو) في الثالث والعشرون من شهر ابريل من كل عام ويشار الي ان اول احتفال لليوم العالمي للكتاب عقد عام 1995 وتم اختيار هذا التاريخ كونه يوافق ذكري وفاة عدد من الأدباء العالميين مثل وليم شكسبير. 

 

يهدف اليوم العالمي للكتاب لإبراز مكانة المؤلفين وأهمية الكتب على الصعيد العالمي وتشجيع الناس عموما والشباب على وجه الخصوص علي اكتشاف متعة القراءة واحترام الاسهامات الفريدة التي قدمها أدباء دفعوا بالتقدم الاجتماعي والثقافي للبشرية الي الامام ويتم الاحتفال به في اكثر من 100 دولة حول العالم. وقد أقيم اول يوم عالمي للكتاب في المملكة المتحدة وايرلندا لتشجيع الشباب على اكتشاف متعة القراءة.

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عاصمة الكتاب العالمية

وتفوقت مدينة ستراسبورج الفرنسية على عدد من المدن العالمية الأخرى مثل عمان والرياض وهافانا وحسمت لقب " عاصمة الكتاب العالمية لعـــام 2024.          

                                                             
 للعام السادس عشر على التوالي شارك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 55 تحت رعــاية الرئـيس عبد الفتاح بمناسبة اليوم العالمي للكتاب  1409 عدد دور الكتب والمكتبات عام 2022 رئيس الجمهورية وتأكيدا على ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم وحتى اليوم انطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية وكانت  مملكة النرويج ضيف شرف المعرض لهذا العام.


من أهم المؤشرات الإحصائية العالمية ما يلي:
• عدد الكتب التي يتم نشرها سنويا حول العالم من 500 ألف كتاب وحتى مليون كتاب.
• عدد الكتب حول العالم حتى عام 2023 حوالي 130 مليون كتاب 
• انتشر نوع جديد من الكتب خلال الآونة الأخيرة وهي الكتب الصوتية ووصل عددها حتى الان الي حوالي 4100 ألف كتاب صوتي.
• اجمالي عـدد المكتبات حــول العالم حوالي 2.8 مليون مكتبة بينهم 410 ألف مكتبة عامة وذلك حتى عام 2023 
• أكثر الــدول قراءة في عــام 2023 هي دولـــة الهند بمعدل يصــل الي 10 ساعات يوميا تقريبا 
ومن أهم المؤشرات الإحصائية المصرية ما يلي:
• بلغ عدد دور الكــتب والمكتبــات العـــامـة والمتخصصة ومكتبـــات الجامعــــات والمعــــاهد 1409مكتبة منهم (343 عامة، 417 متخصصة، 649 جـامعية ومعاهــد) عـــام 2022 مقابل 1403 مكتبة (350 عامة، 375 متخصصة، 678 جامعية ومعاهد) عام 2021 بنسبة زيادة 0.4٪.


• بلـغ عــدد المترددين (مطالعين/ مستعيرين) 4669 ألــف مـتردد   عـــــام 2022مقابل 3897 ألف متردد (مطالعين / مستعيرين) عام 2021 بنسبة زيادة   19.8٪0
• احتلت المكتبات الجامعية والمعاهد النصيب الاكبر في عدد المطالعين / المستعيـرين 3.4 مليــون (مطالــع/ مسـتعير) يليها المكتبات العامة 805 ألف (مطالع / مستعير) لعام 2022.

 

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الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء للتعبئة العامة والاحصاء والإحصــاء اليوم العالمى للكتاب وليم شكسبير عاصمة الكتاب العالمية

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