رئيس تعمير شمال سيناء: ماحدث في سيناء "معجزة" بعد القضاء علي الإرهاب

قال ناجي إبراهيم، رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، إن سيناء تمثل أهمية استراتيجية كبرى لمصر وخاصة في الأمن القومي المصري، لذا حرصت الدولة علي تعمير هذه البقعة الغالية وتوفير كافة المرافق والخدمات.

وأوضح رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، أن أول ما تكلف به جهاز تعمير سيناء هو إنشاء الطرق لربط سيناء بباقي مصر، لافتا إلي إن ماحدث في سيناء معجزة حقيقية، من طفرة في البناء والتعمير وذلك علي عكس الأعوام الماضية التي كانت تشهد عمليات أرهابية موسعة

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وتابع ناجي إبراهيم، رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، أن بعد إنشاء الطرق تم إنشاء الإسكان الاجتماعي والتعاوني ومن ثم المشروعات الزراعية.

وأبناء سيناء، لهم أدوار كبيرة خلال حرب أكتوبر المجيدة، لم يخافوا يوما، وساهموا فى دعم القوات المسلحة لتحقيق النصر الكبير، كانوا أقمارا صناعية تنقل كل ما يدور فى سيناء للقيادة المصرية أثناء الحرب، حتى أصبحت أرض سيناء مثل الكتاب المفتوح، وساعد أبناء سيناء رجال المخابرات الحربية والاستطلاع فى عملياتهم خلف خطوط العدو وهناك العديد من القصص والبطولات لأبناء سيناء التى تحكى هذا التاريخ المشرف.

ونظرا لدورهم البطولى تم إنشاء جمعية مجاهدى سيناء التى تأسست عام 1987 وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، وهى جمعية خدمية لأعضائها، والبالغ عددهم 757 مجاهدا من محافظات شمال وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية والشرقية وبورسعيد والبحر الأحمر والقاهرة، من الحاصلين على نوط الامتياز من الطبقة الأولى من الرئيس الراحل أنور السادات.

وتبلغ مساحة المقر الجديد للجمعية (25 مترا فى 250 مترًا)، إذ إن المبنى الرئيسى مقام على مساحة 300 متر مربع، ويتكون من طابق واحد يحتوى على قاعتى اجتماعات و5 مكاتب إدارية وغرف مبيت للمجاهدين ومسجد ومكتب لرئيس مجلس الإدارة، وتم إنشاؤه بتكلفة تقدر بمليون ومائتى ألف جنيه مهداة من القوات المسلحة لمجاهدى سيناء تقديرًا لدورهم فى حرب أكتوبر المجيدة.