السبت 27 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

في اليوم العالمي للطيارين، قصة "فايزة" أول طائرة قادها محمد صدقي من ألمانيا لمصر

الطيار محمد صدقي،
الطيار محمد صدقي، فيتو

بدأ الطيار المصري محمد صدقي رحلته التاريخية بأول طائرة قادما من برلين إلى مصر في رحلة مثيرة عبر أوروبا بطائرته "فايزة" التي اشتراها من ألمانيا وأطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى الأميرة "فايزة" ابنة الملك فؤاد الأول وطار بها منفردًا من برلين ليصبح  «محمد صدقي» أول طيار مصري يخوض رحلة جوية بطائرته الخاصة من أوروبا إلى مصر، بعد إتمام تدريبه على الطيران في ألمانيا.

الطيران المدني

قضى في ألمانيا 3 سنوات تعلم خلالها الطيران على نفقته الخاصة، وحصل على جميع شهاداته وإجازاته، واشترى من ماله الخاص طائرة صغيرة ألمانية الصنع بمحرك واحد ذات مقعدين ومكشوفة (بدون غطاء زجاجي) بسرعة لا تتجاوز 120 كيلو مترا في الساعة حيث مضى ينتقل من مكان إلى آخر حتى وصل إلى القاهرة يوم 26 من يناير عام 1930. 

Advertisements

وصول الطيار محمد صدقي إلى مطار هليوبوليس

وعندما وصل إلى مطار هليوبوليس بمصر الجديدة وجد الجماهير محتشدة بالمطار، وكان في استقباله محمود فهمي النقراشي وزير المواصلات ونجيب الغرابلي وزير الحقانية وعدد من كبراء الأمة في مقدمتهم الاقتصادي الوطني محمد طلعت حرب.

ومنذ ذلك التاريخ تشجعت الحكومة وأصدر محمود فهمي النقراشى وزير المواصلات في فبراير 1930 أوامره باستئناف العمل في مطار ألماظة وتم إعداده للطيران المدني في فبراير 1931 وافتتح رسميًا في 2 يونيو 1932.

وشجعت هذه الخطوات ابن مصر كمال علوى الذى سافر إلى باريس وتعلم الطيران واشترى طائرة وعاد إلى القاهرة ليقود حملة لتكوين شركة مصر للطيران حيث تجاوبت دعوته مع دعوة رائد الاقتصاد المصري طلعت حرب بإنشاء شركة للطيران تتولى أعمال النقل الجوي في الداخل والخارج.

واحتفالًا بهذا اليوم فقد تقرر أن يكون 26 يناير من كل عام عيدًا قوميًا للطيران المدني المصري.

إدارة الطيران الفيدرالية تحقق في واقعة ظهور صحن فضائي بنيويورك (فيديو)

مصر للطيران تستحوذ على ثقة الفرق المشاركة في أكبر البطولات الإفريقية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أول طيار مصري الطيار المصري الطيران المدني الملك فؤاد الاول طلعت حرب كمال علوي محمود فهمي النقراشي
ads

الأكثر قراءة

ضربة جديدة، سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 27 أبريل 2024

مكتب بن غفير يكشف حالته الصحية بعد انقلاب سيارته

رابطة الأندية ولجنة المسابقات تتجاهلان خطاب وزارة الرياضة وقرار رئيس الوزراء

5 رسائل قوية من السيسي لرؤساء البرلمانات العربية

حسن الخاتمة، وفاة مواطن خلال احتفاله مع الأيتام بالإسكندرية (صور)

المدخل الوحيد للمساعدات الإنسانية.. مدينة الفاشر مأوى آلاف النازحين (فيديوجراف)

بعد مقتل طفل شبرا.. كشف أسرار أخطر مواقع الجريمة في العالم.. بيع وتعذيب ورعب للأطفال بالدارك ويب.. القتل يُعرض مباشرة.. وتكلفتها أكثر من مليون دولار.. والموت ثمن الخروج من الشبكة

تفاصيل مرعبة في جريمة الإنترنت المظلم.. مصري مقيم بالكويت حرض شابًا على قتل «طفل شبرا» وإخراج أحشائه وتصويره مقابل 5 ملايين جنيه.. والشرطة تكشف مفاجأة

منوعات

المزيد

مزاد علني لبيع ساعة أغنى رجل كان على تايتانيك

أعاصير وعواصف رعدية عنيفة تضرب عدة ولايات بالولايات المتحدة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 28-4-2024، أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 28-4-2024، أبراج الحوت والدلو والجدي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في السوق

تعرف على سعر النحاس اليوم السبت 27-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الدينار الكويتي صباح اليوم السبت 27-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

المدخل الوحيد للمساعدات الإنسانية.. مدينة الفاشر مأوى آلاف النازحين (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالسعادة والرزق والوفير

ما حكم الحج والعمرة عن طريق المسابقات؟ الإفتاء تجيب

قصة النبي هود مع قومه، تفسير الشعراوي للآية 65 من سورة الأعراف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية